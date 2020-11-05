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    Встреча в Швейцарии получится результативной?

    «Янг Бойз» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — ЦСКА София
    Джанлука Гаудино
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» будет принимать ЦСКА София. Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Янг Бойз» — ЦСКА София.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 05 Ноября 2020 года
    Янг Бойз
  • Лига Европы. Группа A
    •  Янг Бойз 23:00 ЦСКА София ЦСКА София
  • Лига Европы. Группа A
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.46
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Янг Бойз»

    После двух матчей группового раунда швейцарская команда имеет всего 1 балл в своем активе. В таблице квартета A она находится на третьей позиции.

    На старте Лиги Европы «Янг Бойз» дома бился за 3 очка с «Ромой». В родных стенах желто-черным удалось повести в счете, однако позже римляне совершили камбэк, а хозяева остались ни с чем (1:2).

    Во втором туре подопечные Герардо Сеоане отправились в Румынию на матч с «ЧФР Клуж». Гостевой поединок закончился ничейным исходом (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» сейчас лидирует. За 5 туров команда набрала 11 баллов. В октябрьских поединках в рамках Суперлиги желто-черные победили «Вадуц» (1:0), разошлись миром с «Серветтом» (0:0) и взяли верх над «Люцерном» (2:1).

    ЦСКА София

    Болгарский клуб из города София находится на последнем месте в таблице группы A с одним баллом на счету. В двух встречах эта команда не смогла забить ни разу.

    В рамках первого тура ЦСКА София дома принимал «ЧФР Клуж». Поединок на «Васил Левски» красные проиграли (0:2). А в Риме гости заработали 1 очко в противостоянии с «Ромой» (0:0).

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    • В чемпионате Болгарии команда Стамена Белчева замыкает пятерку сильнейших. В 11 турах Первой лиги «армейцы» добыли 18 баллов. От лидеров турнира этот клуб отстает на 5 пунктов.

    Три матча из четырех последних в домашнем первенстве ЦСКА София завершил ничейными исходами. Красные разошлись миром с «Этыром» (2:2), «Берое» (1:1) и «Ардой» (1:1). А 1 ноября они переиграли «Царско Село» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Янг Бойз» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.50, на ничью — 4.68, а на победу ЦСКА София — 6.80.

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    На двоих соперники забили в Лиге Европы всего 2 гола. К слову, эти мячи на счету швейцарского клуба.

    Впереди команды действуют не очень убедительно. В очной встрече хозяева могут взять 3 очка, но поединок не будет результативным. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.73. 0

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    «Янг Бойз» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Янг Бойз» — ЦСКА София. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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