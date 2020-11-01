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    «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.67) и ставки в матч АПЛ 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
    Харри Кейн
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 1 ноября. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Ноября 2020 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:15 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    Коллектив из Лондона идет шестым в турнирной таблице Премьер-лиги. В шести поединках чемпионата лилейно-белые завоевали 11 очков.

    В октябре «Тоттенхэм» принял участие в шести матчах в разных соревнованиях. Первого числа «шпоры» переиграли «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги по пенальти (1:1, 5:4).

    Затем в финальном поединке квалификации ЛЕ подопечные Жозе Моуринью раскатали «Маккаби» Хайфа (7:2). А в чемпионате лондонцы разгромили «МЮ» на «Олд Траффорд» (6:1).

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    В другом матче АПЛ «Тоттенхэм» расписал мировую с «Вест Хэмом» (3:3). А в шестом туре «шпоры» одолели «Бернли» (1:0). В ЛЕ лондонцы разгромили ЛАСК (3:0) и неожиданно влетели «Антверпену» (0:1).

    «Брайтон»

    На данный момент «Альбион» имеет на своем счету 5 очков, которые были заработаны в шести поединках. В турнирной таблице чемпионата эта команда заняла 16 место.

    Последний раз в АПЛ «Брайтон» побежал 20 сентября. Тогда «чайки» разгромили в гостях «Ньюкасл» (3:0). Затем была победа в 1/16 финала Кубка лиги над «Престоном» (2:0).

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    • В дальнейшем коллектив Грэма Поттера провел еще пять поединков в разных турнирах. И ни в одном «Альбион» не выигрывал. Сперва в АПЛ было поражение от «МЮ» (2:3).

    Затем «Брайтон» уступил «манкунианцам» и в 1/8 финала Кубка лиги (0:3). А в чемпионате страны «чайки» были слабее «Эвертона» (2:4), а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Вест Бромвичем» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.18, а на победу «Брайтона» — 5.25.

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    В домашних матчах с «Брайтоном» «шпоры» только выигрывают. В пяти встречах в статусе хозяев лондонцы выходили победителями.

    При нынешнем раскладе сил команда Моуринью может увеличить свою серию до шести удачных поединков. Наши прогноз и ставка — победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.67. 0

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    «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.67) и ставки в матч АПЛ 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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