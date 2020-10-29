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    Сможет ли «Заря» отобрать очки у «Браги»?

    «Заря» Луганск — «Брага». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» Луганск — «Брага»
    «Заря» в первом туре с треском проиграла «Лестеру»
    Луганская «Заря» встретится с португальской «Брагой» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября в Запорожье, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Заря» Луганск — «Брага».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 29 Октября 2020 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 20:55 Брага Брага
  • Брага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Заря»

    Для «Зари» групповой этап начался со сложнейшего матча с «Лестером». Украинский клуб превзошел команду Брэндана Роджерса по проценту владения мячом, но по игре было хорошо заметно, что английский клуб находится абсолютно на другом уровне. «Лестер» выиграл 3:0, а «Заря» может быть довольна разве что двумя-тремя более-менее толковыми атаками.

    И да, по всей видимости, «Заре» будет непросто конкурировать за место в плей-офф с остальными соперниками по группе.

    В чемпионате Украины «Заря» тоже стартовала не совсем удачно. После семи туров команда Виктора Скрипника занимает восьмое место, набрав лишь девять очков.

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    Правда, стоит отметить, что «Заря» сыграла вничью и с донецким «Шахтером», и с киевским «Динамо». И это, наверное, единственный позитивный момнет для «Зари» в текущем сезоне.

    «Брага»

    «Брага» проиграла первые два матча в новом сезоне, но сейчас уже можно с уверенностью сказать, что команда пришла в себя.

    После поражений от «Порту» и «Санта-Клары» «Брага» одержала четыре победы кряду, в том числе над греческим АЕК в первом туре группового этапа Лиги Европы. Португальцы забили в ворота команда Массимо Карреры три безответных мяча. И это, в принципе, серьезная заявка как минимум на второе место в группе.

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    • «Брага» в четырех предыдущих матчах забила десять мячей, пропустив при этом лишь один гол.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зари» букмекеры предлагают поставить за 4.65, на ничью за 3.98, а на «Брагу» — за 1.79.

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    Очевидно, что «Заря» уступает португальцам по качеству игру. Если посмотреть, как луганской команде забивал «Лестер», сразу станет ясно, что ей очень не хватает опыта.
    А «Брага» все-таки одна из лучших команд Португалии, летом одного из ее игроков за немаленькие деньги выкупила «Барселона».

    Поэтому здесь без вариантов — ставка на победу «Браги» за 1.79.

    А также ставка на тотал «Браги» больше 1,5 за 1.83.

    Также можно рискнуть, взяв ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме — 3.38. На гол престижа у «Зари» хватит ресурсов. 0

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    «Заря» Луганск — «Брага». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Заря» Луганск — «Брага». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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