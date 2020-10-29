«Заря» Луганск — «Брага». Прогноз (к. 1.79) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

«Заря»
Для «Зари» групповой этап начался со сложнейшего матча с «Лестером». Украинский клуб превзошел команду Брэндана Роджерса по проценту владения мячом, но по игре было хорошо заметно, что английский клуб находится абсолютно на другом уровне. «Лестер» выиграл 3:0, а «Заря» может быть довольна разве что двумя-тремя более-менее толковыми атаками.
И да, по всей видимости, «Заре» будет непросто конкурировать за место в плей-офф с остальными соперниками по группе.
В чемпионате Украины «Заря» тоже стартовала не совсем удачно. После семи туров команда Виктора Скрипника занимает восьмое место, набрав лишь девять очков.
Правда, стоит отметить, что «Заря» сыграла вничью и с донецким «Шахтером», и с киевским «Динамо». И это, наверное, единственный позитивный момнет для «Зари» в текущем сезоне.
«Брага»
«Брага» проиграла первые два матча в новом сезоне, но сейчас уже можно с уверенностью сказать, что команда пришла в себя.
После поражений от «Порту» и «Санта-Клары» «Брага» одержала четыре победы кряду, в том числе над греческим АЕК в первом туре группового этапа Лиги Европы. Португальцы забили в ворота команда Массимо Карреры три безответных мяча. И это, в принципе, серьезная заявка как минимум на второе место в группе.
«Брага» в четырех предыдущих матчах забила десять мячей, пропустив при этом лишь один гол.
Прогноз и ставка
На победу «Зари» букмекеры предлагают поставить за 4.65, на ничью за 3.98, а на «Брагу» — за 1.79.
Очевидно, что «Заря» уступает португальцам по качеству игру. Если посмотреть, как луганской команде забивал «Лестер», сразу станет ясно, что ей очень не хватает опыта.
А «Брага» все-таки одна из лучших команд Португалии, летом одного из ее игроков за немаленькие деньги выкупила «Барселона».
Поэтому здесь без вариантов — ставка на победу «Браги» за 1.79.
А также ставка на тотал «Браги» больше 1,5 за 1.83.
Также можно рискнуть, взяв ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме — 3.38. На гол престижа у «Зари» хватит ресурсов. 0