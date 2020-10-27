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    Сумеет ли «Локо» «размочить» матч с «Баварией»?

    «Локомотив» — «Бавария». Прогноз (к. 2.48) и ставки на Лигу чемпионов 27 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Бавария»
    «Локомотив»
    Московский «Локомотив» примет мюнхенскую «Баварию» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 27 октября, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Бавария».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 27 Октября 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 20:55 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 14.00
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 1.17
  • Ставка!
    •

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» завершили сентябрь двумя минимальными победами, которые прервали безвыигрышную серию из трех ничьих и двух поражений.

    Сначала подопечные Николича дома победили со счетом 1:0 «Тамбов», а затем на выезде обыграли с минимальным же счетом ЦСКА (1:0).

    Октябрь «Локомотив» начал домашним успехом в матче с «Химками» (2:1), а затем, после международной паузы, не без труда одолел дома «Уфу» (1:0)

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

    В последнем матче «Локо» на своем поле уступил «Ротору» (1:2) и с 21 очком после 12 туров идет на 4-м месте. Разница мячей 13-9.

    «Бавария»

    Мюнхенский клуб в этом сезоне потерял очки всего раз, проиграв в конце сентября «Хоффенхайму» (1:4), сразу после победы в матче за Суперкубок Европы с «Севильей» (2:1).

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    • После разгромного поражения «Бавария» выдала серию из шести побед, половина из которых была «сухими». Началась серия с победы над дортмундской «Боруссией» (3:2) в Суперкубке Германии.

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    • Затем «Бавария» дома вырвала победу у «Герты» (4:3) и в гостях разгромила «Арминию» (4:1) в рамках Бундеслиги, а между этими матчами обыграла вторым составом «Дюрен» (3:0) в Кубке Германии.

    В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле разгромила мадридский «Атлетико», забив «матрасникам» четыре безответных мяча.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последнем матче мюнхенцы дома растоптали франкфуртский «Айнтрахт» (5:0) и с 12 очками после 5 туров идут на 2-м месте в Бундеслиге, на балл отставая от «Лейпцига».

    Разница мячей 22-8, 10 голов забил Роберт Левандовский.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.50, на ничью — 8.00, а на победу «Баварии» — 1.18.

    Где и на что выгоднее всего ставить в матче мы разобрали здесь.

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    В 13 последних выездных встречах в ЛЧ мюнхенский клуб победил 10 раз. Интересно, что одно из последних гостевых поражений в Лиге чемпионов «Бавария» потерпела от российского клуба: в 2016 году немцы уступили «Ростову» (2:3).

    В победе «Баварии» сомнений нет. Вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер провёл за клуб 200 «сухих» матчей. Прогнозируем, что его серия продолжится и «Локомотив» не сможет огорчить немца.

    Матчи «Баварии» в этом сезоне всегда результативны. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1,85, и «гол в обоих таймах» за 1,32. 0

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