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    Где, в какой конторе и на что ставить в матче «Локомотив» — «Бавария»

    Ставки и самые высокие коэффициенты букмекеров на матч второго тура Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» 27 октября 2020 года

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    Где и на что ставить в матче «Локомотив» — «Бавария»?
    Где и на что ставить в матче «Локомотив» — «Бавария»?
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    27 октября, во вторник, «Локомотив» на своем поле примет сильнейшую команду прошлого сезона, действующего обладателя кубка чемпионов, мюнхенскую «Баварию». Матч начнется в 20:55 по Москве. Рассмотрим, в какой конторе и на что выгоднее всего ставить в этом матче.
    Как обычно, рассмотрим наиболее популярные маркеты и разных букмекеров: лидеров, старожилов и новичков.

  • Коэффициенты на матч
  • Все коэффициенты приведены на момент написания заметки — около 06:00 26 октября 2020 г.

    • Победа «Локомотива»

    В это мало кто поверит, но не отменять же теперь прием ставок на победу «Локо». Если вы совсем не верите в «Локомотив» и российский футбол, то скорее бегите в БК «Леон». Контора принимает ставки на победу хозяев с заметно более привлекательным коэффициентом, чем все остальные, — 17.50.

    Прогноз на матч «Локомотив» — «Бавария»

    Наиболее часто встречающий кэф среди других контор на этот исход — 16.00. Это «Олимп», «Вулкан», «1хСтавка» и «Мелбет».

    Лучшего мнения о «железнодорожниках» «ПариМатч», там ставка на победу «Локо» 15.00. Наконец, самые убежденные сторонники силы нашего футбола в «Бетсити» и «Фонбете» — 14.00.

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    Ничья

    Ничья дома с действующим победителем турнира — не сильно хуже победы. Однако, даже средний коэффициент на такой исход — около 8.40 — говорит о том, что нет, и это тоже маловероятно.

    Тем не менее, самый выгодный коэффициент на ничью в матче «Локомотив» — «Бавария» снова в «Леоне»8.60.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    За 8.40 на мирный исход встречи можно поставить в «Вулкане» и «ПариМатче». 8.30 предлагают «1хСтавка» и «Мелбет».

    «Олимп» котирует ничью в 8.25, а «Фонбет» в 8.00. Наконец, больше всего в ничьей убеждены в «Бетсити». Там коэффициент на это заметно ниже — 7.50.

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    Победа «Баварии»

    Наиболее вероятный и очевидный исход. Заработать на нем можно, но не очень много — коэффициенты такие себе.

    Выгоднее всего на победу гостей из Мюнхена ставить в «1хСтавке» и «Мелбете». Там это можно сделать за 1.20.

    У всех остальных коэффициенты на это 1.17-1.18.

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    Тотал больше 2,5

    Еще один популярный маркет — тотал больше 2,5. Снова красивее всего в «Леоне» - 1.35.

    По 1.34 ставку на это готовы принять в «Вулкане», «1хСтавке» и «Мелбете».

    У всех остальных БК, которых мы рассматриваем в данном обзоре, кэф не выше 1.32-1.33.

    Так что ждем много голов. Более того, «1хСтавка» в тоталах помечен как более популярный вариант ТБ/ТМ 3,5. Обратите внимание.

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    Тотал меньше 2,5

    В довольно закрытую игру букмекеры верят гораздо меньше. Но если вы считаете, что игра будет скорее «низовая», то снова вас ждет «Леон». ТМ 2,5 котируют там в 3.55.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    3.41 обещают в «Олимпе», а в «ПариМатче» 3.40. По 3.32 предлагают в «1хСтавке» и «Мелбете». 3.10 в «Бетсити» и ровно 3.00 в «Фонбете».

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    Обе забьют — да

    Понятно, что «Бавария» забьет, и, судя по всему, не один раз. Но забьет ли и «Локо»?

    Если вы сторонник варианта, что забьют обе команды, то «Леон» предлагает самый щедрый кэф на это: 2.02. Совсем рядом «1хСтавка» и «Мелбет» — 2.00. 1.93 у «Олимпа», 1.92 у «Вулкана».

    Остальные ребята дают чуть меньше 1.90.

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    Обе забьют — нет

    По сути, это можно прочитать и как «Локомотив» не забьет — коэффициент на это практически такой же.

    Итак, если вы считаете, что обе не забьют, то бегите в «Олимп», там примут вашу ставку с коэффициентом 1.90.

    Совсем рядом расположились «Леон», «ПариМатч» и «Вулкан» — 1.89. В «Бетсити» 1.88, а в целом приготовившие хорошую линию на матч «1хСтавка» и «Мелбет» выступили здесь слабее всех — 1.77.

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    Где ставить?

    Итого, наиболее выгодные коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Бавария» предлагают «Леон» (абсолютный победитель), «Олимп», «1хСтавка» и «Мелбет».

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    А помочь с выбором ставки вам поможет прогноз экспертов LiveSport.Ru по этой ссылке. 0

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