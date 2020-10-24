«Рединг» — «Ротерхэм». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Чемпионшипа 24 октября 2020 года.

«Рединг»
«Рединг», который в минувшем розыгрыше Чемпионшипа был лишь 14-м, в текущем первенстве после шести туров возглавляет турнирную таблицу, выиграв пять игр при одной мировой.
Единственная потеря очков в этом турнире состоялась тур тому назад, когда «бисквиты» не смогли обыграть в гостевой встрече «Мидлсбро», сыграв вничью 0:0.
В своем последнем игровом дне они на своей территории смогли минимально одолеть «Уикомб Уондерерз» со счетом 1:0.Четыре другие виктории были добыты с общей разницей 7:1.
В текущем сезоне «Рединг» на своем поле провел пять матчей во всех турнирах, в которых коллектив одержал четыре победы и потерпел одно фиаско.
«Ротерхэм»
«Ротерхэм» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в Лиге 1 (третий дивизион) и получил билет во вторую по рангу лигу Англии.
Пока дела «мельников» в Чемпионшипе идут не особо хорошо. После шести сыгранных туров у них на счету шесть очков и 16 позиция в турнирке.
Стартовали «красно-белые» с выездной виктории над «Уикомб Уондерерз» (1:0), после чего выиграть не могут, трижды сыграв вничью при двух фиаско. В своем последнем сыгранном матче они расписали гостевую мировую с «Ноттингемом» (1:1).
В текущем сезоне «Ротерхэм» во всех турнирах провел четыре гостевых поединка, где три раза сыграл вничью и одну игру выиграл.
В сезоне Чемпионшипа 2018/19 эти клубы дважды сыграли вничью с одинаковым результатом по 1:1.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рединга» — 2.01, победа «Ротерхэм» — 4.02, ничья — 3.46.
Уж очень нерезультативно оба коллектива играют в этом сезоне, так что ставим в этом поединке на тотал меньше.
Наш прогноз на эту игру — ТМ 2,5. 0