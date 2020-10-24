«Рединг» — «Ротерхэм». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Чемпионшипа 24 октября 2020 года.

В субботу, 24 октября, в рамках 7-го тура первенства первой английской лиги «Рединг» примет «Ротерхэм». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Рединг» — «Ротерхэм».

«Рединг»

«Рединг», который в минувшем розыгрыше Чемпионшипа был лишь 14-м, в текущем первенстве после шести туров возглавляет турнирную таблицу, выиграв пять игр при одной мировой.

Единственная потеря очков в этом турнире состоялась тур тому назад, когда «бисквиты» не смогли обыграть в гостевой встрече «Мидлсбро», сыграв вничью 0:0.

В своем последнем игровом дне они на своей территории смогли минимально одолеть «Уикомб Уондерерз» со счетом 1:0.Четыре другие виктории были добыты с общей разницей 7:1.

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В текущем сезоне «Рединг» на своем поле провел пять матчей во всех турнирах, в которых коллектив одержал четыре победы и потерпел одно фиаско.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в Лиге 1 (третий дивизион) и получил билет во вторую по рангу лигу Англии.

Пока дела «мельников» в Чемпионшипе идут не особо хорошо. После шести сыгранных туров у них на счету шесть очков и 16 позиция в турнирке.

Стартовали «красно-белые» с выездной виктории над «Уикомб Уондерерз» (1:0), после чего выиграть не могут, трижды сыграв вничью при двух фиаско. В своем последнем сыгранном матче они расписали гостевую мировую с «Ноттингемом» (1:1).

В текущем сезоне «Ротерхэм» во всех турнирах провел четыре гостевых поединка, где три раза сыграл вничью и одну игру выиграл.

В сезоне Чемпионшипа 2018/19 эти клубы дважды сыграли вничью с одинаковым результатом по 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рединга» — 2.01, победа «Ротерхэм» — 4.02, ничья — 3.46.

Уж очень нерезультативно оба коллектива играют в этом сезоне, так что ставим в этом поединке на тотал меньше.

Наш прогноз на эту игру — ТМ 2,5. 0