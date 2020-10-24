«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 24 октября 2020 года

В субботу, 24 октября, «Аталанта» на своем поле примет «Сампдорию» в рамках пятого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Сампдория».

«Аталанта»

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 9 очков.

Бергамская команда в нынешнем сезоне обыграла «Торино» (4:2), «Лацио» (4:1) и «Кальяри» (5:2), но уступила «Наполи» (1:4).

В середине недели подопечные Джан Пьеро Гасперини успешно стартовали в Лиге чемпионов, разгромив датский «Мидтьюлланн» (4:0). Дебютным голом в этой игре отметился российский полузащитник Алексей Миранчук.

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После травм у «Аталанты» восстанавливаются Пьерлуиджи Голлини, Маттиа Кальдара, Марко Карнесекки, Руслан Малиновский, Кристиано Пиччини и Бошко Шутало.

«Сампдория»

«Сампдория» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 6 баллами.

На счету генуэзской команды две победы и два поражения в четырех сыгранных турах.

Команда Клаудио Раньери потерпела поражения от «Ювентуса» (0:3) и «Беневенто» (2:3), обыграв при этом «Фиорентину» (2:1) и «Лацио» (3:0).

Среди травмированных у «Сампдории» значатся Антонио Кандрева и Маноло Габбьядини.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аталанты» — 1.43, победа «Сампдории» — 6.60, ничья — 5.40.

«Аталанта» — одна из самых ярких команд в современном футболе. Она никогда не боится идти в атаку, что зачастую приносит ей успех.

Да, на прошлой неделе подопечные Джан Пьеро Гасперини уступили «Наполи», пропустив четыре гола в течение 20 минут, но это вряд ли серьезно испортит им игру, тем более что в Лиге чемпионов они доказали, что не будут отступать от своей тактики. Наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 3,5» за 1.89.

Также можно присмотреться к ставке «победа "Аталанты" и обе забьют» за 2.33. «Сампдория» вряд ли наберет очки, но на гол наиграть должна, ведь неплохо себя проявила в последних матчах против «Фиорентины» и «Лацио». 0