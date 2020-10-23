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    «Эльче» продлит неудачную серию «Валенсии»?

    «Эльче» — «Валенсия». Прогноз (3.40) и ставки на чемпионат Испании 23 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Валенсия»
    «Эльче» ни разу не проиграл и не пропустил в трех предыдущих матчах
    «Эльче» встретится на своем поле с «Валенсией» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч состоится 23 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Эльче» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Октября 2020 года
    Эльче
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    •  Эльче 22:00 Валенсия Валенсия
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    «Эльче»

    «Эльче» после пятилетнего отсутствия снова вернулся в элитну испанского футбола. И по первым матчам можно сделать вывод, что у команды есть все шансы остаться в Ла Лиге и на следующий сезон. По крайней мере, пока что «Эльче» не выглядит лишним в компании лучших клубов Испании.

    «Эльче» успел провести пока только четыре матча, в которых набрал семь очков. Беспроигрышная серия хозяев составляет уже три матча.

    После поражения от «Реал Сосьедада» в стартовом туре «Эльче» одержал гостевые победы над «Эйбаром» и «Алавесом», а также сыграл вничью с «Уэской».

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    Интересно, что «Эльче» в трех предыдущих матчах не пропустил ни одного мяча.

    «Валенсия»

    Тем временем «Валенсия» продолжает расстраивать своих поклонников. «Летучие мыши» тоже набрали семь очков, но разница в том, что сыграли они на два матча больше.

    И эти в этих матчах игра «Валенсии» оставила не самое приятное впечатление. Возможно, в дальнейшем будет лучше, команда наконец-то привыкнет к требованиям Хави Грасии, но на данный момент всех плохо. От «Валенсии», которая в прошлом сезоне играла в Лиге чемпионов, остались лишь одни воспоминания.

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    • В предыдущем туре «Валенсия» проиграла в гостях «Вильярреалу», а перед этим было домашнее поражение от «Бетиса».

    В этом чемпионате «Валенсия» уже пропустила девять мячей, что, безусловно, много для команды, которая не скрывает свои еврокубковые амбиции.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эльче» букмекеры предлагают поставить за 3.40, на ничью за 3.38, а на «Валенсию» — за 2.23.

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    «Валенсия» получила по коэффициентам статус фаворита за былые заслуги, это очевидно, поскольку сейчас команда находится явно не в том состоянии, чтобы можно было с уверенностью говорить о каком-либое превосходстве. «Эльче» находится на эмоциональном подъеме, а самое главное — хозяева приятно удивляют качеством игры.

    Ставка — победа «Эльче» за 3.40. Скорее всего, матч завершится в пользу хозяев поля со счетом 1:0 или 2:1. Голевой феерии от предстоящего матча точно не стоит ждать.

    Поэтому еще один неплохой вариант для ставки — победа «Эльче» или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 2.53. 0

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    «Эльче» — «Валенсия». Прогноз (3.40) и ставки на чемпионат Испании 23 октября 2020 года. Прогноз на «Эльче» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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