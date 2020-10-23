«Эльче» — «Валенсия». Прогноз (3.40) и ставки на чемпионат Испании 23 октября 2020 года

«Эльче» встретится на своем поле с «Валенсией» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч состоится 23 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Эльче» — «Валенсия».

«Эльче»

«Эльче» после пятилетнего отсутствия снова вернулся в элитну испанского футбола. И по первым матчам можно сделать вывод, что у команды есть все шансы остаться в Ла Лиге и на следующий сезон. По крайней мере, пока что «Эльче» не выглядит лишним в компании лучших клубов Испании.

«Эльче» успел провести пока только четыре матча, в которых набрал семь очков. Беспроигрышная серия хозяев составляет уже три матча.

После поражения от «Реал Сосьедада» в стартовом туре «Эльче» одержал гостевые победы над «Эйбаром» и «Алавесом», а также сыграл вничью с «Уэской».

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Интересно, что «Эльче» в трех предыдущих матчах не пропустил ни одного мяча.

«Валенсия»

Тем временем «Валенсия» продолжает расстраивать своих поклонников. «Летучие мыши» тоже набрали семь очков, но разница в том, что сыграли они на два матча больше.

И эти в этих матчах игра «Валенсии» оставила не самое приятное впечатление. Возможно, в дальнейшем будет лучше, команда наконец-то привыкнет к требованиям Хави Грасии, но на данный момент всех плохо. От «Валенсии», которая в прошлом сезоне играла в Лиге чемпионов, остались лишь одни воспоминания.

В предыдущем туре «Валенсия» проиграла в гостях «Вильярреалу», а перед этим было домашнее поражение от «Бетиса».

В этом чемпионате «Валенсия» уже пропустила девять мячей, что, безусловно, много для команды, которая не скрывает свои еврокубковые амбиции.

Прогноз и ставка

На победу «Эльче» букмекеры предлагают поставить за 3.40, на ничью за 3.38, а на «Валенсию» — за 2.23.

«Валенсия» получила по коэффициентам статус фаворита за былые заслуги, это очевидно, поскольку сейчас команда находится явно не в том состоянии, чтобы можно было с уверенностью говорить о каком-либое превосходстве. «Эльче» находится на эмоциональном подъеме, а самое главное — хозяева приятно удивляют качеством игры.

Ставка — победа «Эльче» за 3.40. Скорее всего, матч завершится в пользу хозяев поля со счетом 1:0 или 2:1. Голевой феерии от предстоящего матча точно не стоит ждать.

Поэтому еще один неплохой вариант для ставки — победа «Эльче» или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 2.53. 0