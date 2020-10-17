«Химки» — «Спартак». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, «Химки» на своем поле примут «Спартак» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Арене Химки» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Спартак».

«Химки»

Безвыигрышная серия химчан началась с первого тура и продлилась в РПЛ восемь матчей, что в итоге стоило работы главному тренеру команды Дмитрию Гунько.

В конце августа в гостях «Химки» упустили в меньшинстве победу над «Арсеналом» (1:1), а дома не справились с «Ротором» (1:1).

После международной паузы выезд в гости к «Уралу» завершился поражением со счетом 1:3. Неудачную серию прервала кубковая победа над иркутским «Зенитом» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В РПЛ «Химки» разгромно уступили «Краснодару» (2:7), после чего клуб одержал первую победу, одолев дома «Динамо» (1:0). Но в последнем матче химчане проиграли в гостях «Локо» (1:2).

После 10 туров «Химки» с 6 очками идут на 14-м месте. Разница мячей 9-20, 3 гола забил Аршак Корян.

«Спартак»

«Спартак» заканчивал август серией из трех побед, в 3-м туре на своем поле одолев «Локо» (2:1), на выезде победив «Ротор» (1:0) и дома справившись с «Арсеналом» (2:1)

Сентябрь начался столичным дерби, в котором «Спартак» в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3, потерпев первое и пока единственное поражение в сезоне

Затем красно-белые на выезде разгромили «Родину» (5:1) в рамках Кубка России и в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

В последних матчах «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0) и в дерби двух столиц на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

С 21 очком после 10 туров «Спартак» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям. Разница мячей 15-8, по 4 гола забили Понсе и Ларссон.

Прогноз и ставки

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.50, на ничью — 4.10, а на победу «Спартака» — 1.55.

Команды не встречались с 2012 года. Статистика встреч до этого: 4 победы «Спартака», 1 победа «Химок» и 2 ничьих.

В успехе красно-белых нет особых сомнений, прогнозируем, что «Спартак» одержат гостевую победу.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0