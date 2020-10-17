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    Устоят ли «Химки» против «Спартака»?

    «Химки» — «Спартак». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Спартак»
    «Спартак»
    В субботу, 17 октября, «Химки» на своем поле примут «Спартак» в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Арене Химки» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Октября 2020 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.50
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    «Химки»

    Безвыигрышная серия химчан началась с первого тура и продлилась в РПЛ восемь матчей, что в итоге стоило работы главному тренеру команды Дмитрию Гунько.

    В конце августа в гостях «Химки» упустили в меньшинстве победу над «Арсеналом» (1:1), а дома не справились с «Ротором» (1:1).

    После международной паузы выезд в гости к «Уралу» завершился поражением со счетом 1:3. Неудачную серию прервала кубковая победа над иркутским «Зенитом» (1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В РПЛ «Химки» разгромно уступили «Краснодару» (2:7), после чего клуб одержал первую победу, одолев дома «Динамо» (1:0). Но в последнем матче химчане проиграли в гостях «Локо» (1:2).

    После 10 туров «Химки» с 6 очками идут на 14-м месте. Разница мячей 9-20, 3 гола забил Аршак Корян.

    «Спартак»

    «Спартак» заканчивал август серией из трех побед, в 3-м туре на своем поле одолев «Локо» (2:1), на выезде победив «Ротор» (1:0) и дома справившись с «Арсеналом» (2:1)

    Сентябрь начался столичным дерби, в котором «Спартак» в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3, потерпев первое и пока единственное поражение в сезоне

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    • Затем красно-белые на выезде разгромили «Родину» (5:1) в рамках Кубка России и в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

    В последних матчах «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0) и в дерби двух столиц на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 21 очком после 10 туров «Спартак» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям. Разница мячей 15-8, по 4 гола забили Понсе и Ларссон.

    Прогноз и ставки

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.50, на ничью — 4.10, а на победу «Спартака» — 1.55.

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    Команды не встречались с 2012 года. Статистика встреч до этого: 4 победы «Спартака», 1 победа «Химок» и 2 ничьих.

    В успехе красно-белых нет особых сомнений, прогнозируем, что «Спартак» одержат гостевую победу.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,80 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0

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    «Химки» — «Спартак». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 октября 2020 года. Прогноз на «Химки» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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