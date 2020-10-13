ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ТурцияНичья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией Роналду еще ни разу не забивал ФранцииФранция остается непреодолимой стеной для Роналду Рафаэль НадальИсторический триумф Надаля, сенсационная Швентек и прогресс Рублева
  • 19:25
    • «Магнитка» прервала 7-матчевую победную серию ЦСКА
  • 18:26
    • «Спартак» оштрафован судом за нарушение санитарного режима
  • 17:01
    • «Барыс» обыграл «Салават Юлаев» после овертайма
  • 16:04
    • Хедира отказал «Спартаку»
  • 14:17
    • Рохо может вернуться в «Спартак»
  • 13:49
    • Опубликован рейтинг клубов, больше всех потративших на покупку текущего состава
  • 13:43
    • Лехтонен — лучший защитник недели в КХЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли сборная Германия продавить Швейцарию?

    Германия — Швейцария. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу наций 13 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Швейцарии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Германия — Швейцария
    Сборная Германии
    Сборная Германии встретится с командой Швейцарии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 13 октября в Кельне, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Германия — Швейцария.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 13 Октября 2020 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 21:45 Швейцария Швейцария
  • Берн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
    •

    Германия

    В минувшую субботу сборная Германии одержала первую победу после многомесячной паузы. Бундестим выиграла в гостях у сборной Украины (2:1). Несмотря на довольно скромный счет, преимущество Германии было ощутимым. Если бы не чудеса украинского голкипера Георгия Бущана, счет мог быть намного крупнее.

    Перед матчем с Украиной немецкая сборная провела товарищеский матч со сборной Турции, который завершился вничью со счетом 3:3. Не самый приятный для Германии результат, но в том матче Йоахим Лёв выставил эксперименатальный состав, почти все лидеры команды не попали даже в заявку.

    В Лиге наций Германия пока занимает второе место в своей группе. Перед победой над Украиной команда Лёва сыграла вничью с Испанией и Швейцарией.

  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
  • Все, что вы хотели знать о новом клубном турнире УЕФА
  • 07/10/2020

    • Стоит отметить, что в матче с Украиной, если сравнивать с предыдущими осенними играми, сборная Германии выглядела заметно лучше.

    Швейцария

    Тем временем Швейцария никак не может выиграть. В сентябре команда Владимира Петковича потерпела гостевое поражение от Украины и сыграла вничью с Германией. В этих матчах швейцарцы показали действительно неплохой футбол, но результат все равно оказался отрицательным.

    В третьем туре Лиги наций Швейцария снова проиграла — на этот раз сборной Испании. Но, во-первых, испанцы забили всего лишь один мяч, а во-вторых — швейцарские футболисты в очередной раз показали достойную игру.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Кроме того, перед встречей с Испанией сборная Швейцарии провела товарищеский матч с Хорватией, в котором уступила со счетом 1:2.

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Германии букмекеры предлагают поставить за 1.56, на ничью за 4.70, а на Швейцарию — за 6.75.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Германия прибавила, это очевидно. По словам Лёва, в матче с Украиной его команда выглядела уже заметно лучше, если сравнивать с первыми играми после паузы. При этом Швейцария тоже выглядит довольно сыгранной.

    И важное отличие Швейцарии от Украины: команда Петковича намного лучше играет против топ-сборных. По всей видимости, сказывается то, что почти все футболисты швейцарской сборной выступают в топ-чемпионатах.

    В сентябре Германия не смогла выиграть у Швейцарии, на этот раз, скорее всего, немцы будут ближе к победе. Но есть ощущение, что швейцарцы готовы к удару.

    Поэтому ставка — на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.09. И вторая ставка — на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    5.25
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чайка — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Факел — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Велес — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азербайджан — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.24
  • Прогноз на матч Украина — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Турция
  • Ничья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
    • 02:27     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Германия — Швейцария. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу наций 13 октября 2020 года. Прогноз на Германия — Швейцария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры