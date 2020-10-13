Германия — Швейцария. Прогноз (к. 2.05) и ставки на Лигу наций 13 октября 2020 года

Сборная Германии встретится с командой Швейцарии в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 13 октября в Кельне, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Германия — Швейцария.

Германия

В минувшую субботу сборная Германии одержала первую победу после многомесячной паузы. Бундестим выиграла в гостях у сборной Украины (2:1). Несмотря на довольно скромный счет, преимущество Германии было ощутимым. Если бы не чудеса украинского голкипера Георгия Бущана, счет мог быть намного крупнее.

Перед матчем с Украиной немецкая сборная провела товарищеский матч со сборной Турции, который завершился вничью со счетом 3:3. Не самый приятный для Германии результат, но в том матче Йоахим Лёв выставил эксперименатальный состав, почти все лидеры команды не попали даже в заявку.

В Лиге наций Германия пока занимает второе место в своей группе. Перед победой над Украиной команда Лёва сыграла вничью с Испанией и Швейцарией.

Стоит отметить, что в матче с Украиной, если сравнивать с предыдущими осенними играми, сборная Германии выглядела заметно лучше.

Швейцария

Тем временем Швейцария никак не может выиграть. В сентябре команда Владимира Петковича потерпела гостевое поражение от Украины и сыграла вничью с Германией. В этих матчах швейцарцы показали действительно неплохой футбол, но результат все равно оказался отрицательным.

В третьем туре Лиги наций Швейцария снова проиграла — на этот раз сборной Испании. Но, во-первых, испанцы забили всего лишь один мяч, а во-вторых — швейцарские футболисты в очередной раз показали достойную игру.

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Кроме того, перед встречей с Испанией сборная Швейцарии провела товарищеский матч с Хорватией, в котором уступила со счетом 1:2.

Прогноз и ставка

На победу сборной Германии букмекеры предлагают поставить за 1.56, на ничью за 4.70, а на Швейцарию — за 6.75.

Германия прибавила, это очевидно. По словам Лёва, в матче с Украиной его команда выглядела уже заметно лучше, если сравнивать с первыми играми после паузы. При этом Швейцария тоже выглядит довольно сыгранной.

И важное отличие Швейцарии от Украины: команда Петковича намного лучше играет против топ-сборных. По всей видимости, сказывается то, что почти все футболисты швейцарской сборной выступают в топ-чемпионатах.

В сентябре Германия не смогла выиграть у Швейцарии, на этот раз, скорее всего, немцы будут ближе к победе. Но есть ощущение, что швейцарцы готовы к удару.

Поэтому ставка — на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.09. И вторая ставка — на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92. 0