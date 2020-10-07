Германия — Турция. Прогноз (2.91) и ставки на товарищеский матч 7 октября 2020 года

Сборная Германии сыграет с командой Турции в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 7 октября в Кельне, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Германия — Турция.

Германия

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв вызвал на ближайшие матчи с Турцией, Украиной и Швейцарией всех лидеров, но на официальном сайте немецкой федерации футбола сразу предупредили, что Нойер, Зюле, Киммих, Горецка, Гнабри, Клостерманн, Хальстенберг и Кроос будут играть только в Лиге наций. В матче с Турцией Лёв планирует проверить ближайший резерв.

В прошлом месяце сборная Германии провела первые матчи в рамках нового розыгрыша Лиги наций. Результатами немцы вряд ли довольны. Сначала ничья с Испанией, а потом и со Швейцарией. В обоих случаях — 1:1. Все-таки Лига наций с трудом дается сборной Германии, мотивации где-то не хватает.

Два года назад у Германии тоже были не самые лучшие результаты в Лиге наций: ни одной победы в четырех матчах и последнее место в группе.

Турция

Сборная Турции откровенно провалила первые матчи после годичной паузы. И уже сейчас можно сделать вывод, что подняться из группы Б в группу А турки не смогут.

Теоретически, конечно, все возможно, но если судить по игре и результатам — в элиту команде Шенола Гюнеша пока рано.

В первом матче нового розыгрыша Лиги наций Турция проиграла на своем поле команде Венгрии со счетом 0:1.

А потом была гостевая ничья в матче со сборной Сербии. Турция снова ни разу не забила.

При этом надо отметить, что сборная Турции квалифицировалась в финальный турнир Евро-2020, который, если ничего не помешает, пройдет следующим летом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагаю поставить на победу сборной Германии за 1.45, на ничью за 4.90, а на Турцию — за 9.30.

Сразу надо сказать, что в плане важности этот матч имеет большее значение для Турции. Несмотря на товарищеский статус, турки наверняка захотят показать себя в игре с топ-сборной.

Единственное, что может заставить Германию играть в ближайшем матче на результат, это потенциальный шквал критики в местных СМИ. А так, конечно, для Германии матч с Турцией, в первую очередь, всего лишь подготовка к более важным играм.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.91. Вряд ли Германия и Турция станут чересчур закрываться в матче, где результат не имеет никакого значения. 0