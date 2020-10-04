«Ренн» — «Реймс». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 октября 2020 года

В воскресенье, 4 октября, «Ренн» на своем поле примет «Реймс» в рамках шестого тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Роазон Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Ренн» — «Реймс».

«Ренн»

«Ренн» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, имея на своем счету 13 очков.

«Красно-черные» в пяти сыгранных турах одержали четыре победы, а в еще одном матче сыграли вничью.

Команда Жюльена Стефана обыграла «Монпелье» (2:1), «Ним» (4:2), «Монако» (2:1) и «Сент-Этьен» (3:0), поделив очки с «Лиллем» (1:1).

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После травм у «Ренна» восстанавливаются Мбайе Ньянг, Джеймс Леа Силики и Жерзино Ньямси.

«Реймс»

«Реймс» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу с 1 баллом.

На счету «красно-белых» одна ничья и сразу четыре поражения в пяти сыгранных турах.

Подопечные Давида Гуйона разошлись миром с «Монако» (2:2), а также уступили «Лиллю» (0:1), «Анже» (0:1), «Метцу» (1:2) и «Пари Сен-Жермен» (0:2).

Среди травмированных у «Реймса» значатся Диали Ндиайе и Мусса Думбия.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ренна» — 1.65, победа «Реймса» — 5.90, ничья — 3.85.

«Красно-белые» начали сезон с неожиданной ничьей в игре с «Монако», но затем потерпели четыре поражения подряд, из-за чего оказались на дне турнирной таблицы.

У «красно-черных» все вышло наоборот, когда за единственной ничьей последовали сплошные победы, вытолкнувшие команду на вершину.

В прошлом сезоне «Ренн» завоевал право сыграть в Лиге чемпионов, и хотя ему не удалось сохранить всех лидеров в межсезонье, как видим, играет он на вполне приличном уровне, поэтому ждем от него очередного успеха. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев с форой -1» за 2.23.

Еще один вариант — «тотал голов больше 2» за 1.68. «Ренн» обязан забивать хотя бы два мяча на правах хозяина, тогда как «Реймс» тоже не должен отсиживаться в обороне, если хочет покинуть зону вылета. 0