«Копенгаген» — «Риека». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

1 октября в раунде плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» сыграет с хорватской «Риекой». Матч, который пройдет на стадионе «Паркен», начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Риека».

«Копенгаген»

«Копенгаген», как серебряный призер минувшего чемпионата Дании, стартовал в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

На данном этапе «львы» обыграли в скандинавском дерби шведский «Гетеборг», выиграв в гостях 2:1. На третьей стадии отбора второго по значимости еврокубка они в родных стенах разгромили польский «Пяст» — 3:0.

К слову, клуб из столицы Дании провел всего пять официальных встреч в этом сезоне. Помимо игр на евроарене, он еще три поединка сыграл во внутреннем первенстве.

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Все эти поединки не принесли «Копенгагену» ни одной виктории. Сперва коллектив дважды проиграл и только накануне добыл первые очки в чемпионате, сыграв вничью 2:2 на выезде с «Вайле».

«Риека»

«Риека» в ранге обладателя Кубка Хорватия стартовала в текущем розыгрыше Лиги Европы только с третьего квалификационного раунда.

И только по итогам овертайма «белые» смогли пройти этот этап, сломив сопротивление на своей территории украинского «Колоса» (2:0), забив на 102-й и 115-й минутах.

В новом чемпионате Хорватии «Риека» провела четыре матча, в которых добыла две виктории и дважды терпела фиаско.

В последнем матче на внутренней арене коллектив проиграл в гостях 0:3 «Осиеку». Отметим, что вне родных стен «Риека» не так убедительна, как дома.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Копенгагена» — 1.74, победа «Риеки» — 4.80, ничья — 3.68.

Проход: «Копенгагена» — 1.50; «Риеки» — 2.90.

Прогнозируем, что типично домашний «Копенгаген» на «Паркене» еще по итогам основного времени выиграет у «Риеки», выступающей вне родных стен слабовато.

Наша ставка на этот поединок — П1 в основное время. 0