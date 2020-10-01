«Копенгаген» — «Риека». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

«Копенгаген»
«Копенгаген», как серебряный призер минувшего чемпионата Дании, стартовал в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
На данном этапе «львы» обыграли в скандинавском дерби шведский «Гетеборг», выиграв в гостях 2:1. На третьей стадии отбора второго по значимости еврокубка они в родных стенах разгромили польский «Пяст» — 3:0.
К слову, клуб из столицы Дании провел всего пять официальных встреч в этом сезоне. Помимо игр на евроарене, он еще три поединка сыграл во внутреннем первенстве.
Все эти поединки не принесли «Копенгагену» ни одной виктории. Сперва коллектив дважды проиграл и только накануне добыл первые очки в чемпионате, сыграв вничью 2:2 на выезде с «Вайле».
«Риека»
«Риека» в ранге обладателя Кубка Хорватия стартовала в текущем розыгрыше Лиги Европы только с третьего квалификационного раунда.
И только по итогам овертайма «белые» смогли пройти этот этап, сломив сопротивление на своей территории украинского «Колоса» (2:0), забив на 102-й и 115-й минутах.
В новом чемпионате Хорватии «Риека» провела четыре матча, в которых добыла две виктории и дважды терпела фиаско.
В последнем матче на внутренней арене коллектив проиграл в гостях 0:3 «Осиеку». Отметим, что вне родных стен «Риека» не так убедительна, как дома.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Копенгагена» — 1.74, победа «Риеки» — 4.80, ничья — 3.68.
Проход: «Копенгагена» — 1.50; «Риеки» — 2.90.
Прогнозируем, что типично домашний «Копенгаген» на «Паркене» еще по итогам основного времени выиграет у «Риеки», выступающей вне родных стен слабовато.
Наша ставка на этот поединок — П1 в основное время. 0