ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВеликолепный Мане, урок для Артеты и дилемма для Клоппа «Тампа» во второй раз в своей истории стала победителем Кубка СтэнлиИдеальный чемпион, крутость Василевского, нетипичный Радулов и роль Хедмана Поставить на Лионеля Месси временно может стать проблемойКуда пропали иностранные турниры в «1хСтавке»?
  • 20:37
    • Мбаппе — лучший игрок Лиги 1 прошлого сезона
  • 19:52
    • «Химки» достигли принципиальной договоренности с Глушаковым
  • 19:39
    • Легендарный вратарь покинул «Рейнджерс»
  • 19:28
    • Полузащитник «Спартака» расторг арендное соглашение с «Химками»
  • 19:19
    • Надаль и Тим вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
  • 19:08
    • СКА на выезде победил «Сибирь»
  • 16:53
    • Павлюченкова прекратила выступление на «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Копенгаген» сосредоточит «Риеку» на внутреннем чемпионате?

    «Копенгаген» — «Риека». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Копенгаген Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Риека»
    Йонас Винд
    1 октября в раунде плей-офф Лиги Европы датский «Копенгаген» сыграет с хорватской «Риекой». Матч, который пройдет на стадионе «Паркен», начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Риека».

    «Копенгаген»

    «Копенгаген», как серебряный призер минувшего чемпионата Дании, стартовал в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

    На данном этапе «львы» обыграли в скандинавском дерби шведский «Гетеборг», выиграв в гостях 2:1. На третьей стадии отбора второго по значимости еврокубка они в родных стенах разгромили польский «Пяст» — 3:0.

    К слову, клуб из столицы Дании провел всего пять официальных встреч в этом сезоне. Помимо игр на евроарене, он еще три поединка сыграл во внутреннем первенстве.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Все эти поединки не принесли «Копенгагену» ни одной виктории. Сперва коллектив дважды проиграл и только накануне добыл первые очки в чемпионате, сыграв вничью 2:2 на выезде с «Вайле».

    «Риека»

    «Риека» в ранге обладателя Кубка Хорватия стартовала в текущем розыгрыше Лиги Европы только с третьего квалификационного раунда.

    И только по итогам овертайма «белые» смогли пройти этот этап, сломив сопротивление на своей территории украинского «Колоса» (2:0), забив на 102-й и 115-й минутах.

  • Трансферный дайджест. 22-28 сентября
  • Переберется ли талант «Боруссии» в «МЮ», сменит ли защитник «Ювентуса» Серию А на АПЛ, кто выиграет борьбу за вундеркинда из «Норвича» и другие трансферные новости последних дней
  • 28/09/2020

    • В новом чемпионате Хорватии «Риека» провела четыре матча, в которых добыла две виктории и дважды терпела фиаско.

    В последнем матче на внутренней арене коллектив проиграл в гостях 0:3 «Осиеку». Отметим, что вне родных стен «Риека» не так убедительна, как дома.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Копенгагена» — 1.74, победа «Риеки» — 4.80, ничья — 3.68.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Проход: «Копенгагена» — 1.50; «Риеки» — 2.90.

    Прогнозируем, что типично домашний «Копенгаген» на «Паркене» еще по итогам основного времени выиграет у «Риеки», выступающей вне родных стен слабовато.

    Наша ставка на этот поединок — П1 в основное время. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.61
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.58
  • Экспресс 30 сентября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПАОК — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Веселы — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ленинградец — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Беранкис
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Копенгаген» — «Риека». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 1 октября 2020 года. Прогноз на «Копенгаген» — «Риека». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры