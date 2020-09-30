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    Смогут ли «Крылья» выиграть в Ставрополе?

    «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок России 30 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов»
    Беспроигрышная серия «Крыльев» составляет уже шесть матчей
    Самарские «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» из Ставрополя в рамках группового этапа Кубка России. Встреча состоится 30 сентября, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 7 30 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Динамо» Ставрополь

    Команда из Ставрополя начал свой путь в Кубке России со 1/128 финала. На этом этапе «Динамо» одержало уверенную победу над нальчикским «Спартаком» со счетом 4:1.

    Дальше был матч против команды «Кубань Холдинг». Динамовцы снова забили четыре мяча, но пропустили уже трижды. Более того, до 79-й минуты «Динамо» проигрывало. Сложная победа.

    Первым соперником «Динамо» в групповом этапе Кубка России, который в этом сезоне заменил 1/32 и 1/16 финала, должен был стать «Ротор». Но волгоградский клуб не приехал в Ставрополь из-за ковида — и им присудили техническое поражение со счетом 0:3.

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    Во втором дивизионе дела у «Динамо» пока идут так себе. Команда занимает шестое место после восьми туров.

    «Крылья Советов»

    Тем временем «Крылья» в минувшие выходные прервали пятиматчевую серию побед в ФНЛ. Самарская команда сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:1).

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    Но на самом деле, это нормальный результат, потерей очков ничью в Нижнекамске нельзя назвать.

    Последний раз «Крылья Советов» проигрывали еще в конце августа, когда уступили в Красноярске «Енисею» со счетом 1:3.

    Можно отметить результативность «Крыльев», которые в шести последних матчах забили 18 мячей.

    В Кубке России самарская команда в 1/64 финала разгромила «Иртыш» со счетом 5:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 8.20, на ничью в основное время за 4.95, а на «Крылья Советов» — за 1.31.

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    Фаворит очевиден, «Крылья» лучше, с этим нет смысла спорить, но — это кубок. Несложно догадаться, с каким настроем выйдут на этот матч хозяева поля.

    Не факт, что у «Динамо» хватит игровых и кадровым ресурсов для достижения положительного результата, но забить хотя бы один мяч — вполне, почему нет.

    Ставим на обе забьют за 1.95. В Кубке России всегда обилие сенсаций, поэтому ставки на исход лучше обойти стороной. 0

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    «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок России 30 сентября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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