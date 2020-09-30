«Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок России 30 сентября 2020 года

Самарские «Крылья Советов» сыграют с «Динамо» из Ставрополя в рамках группового этапа Кубка России. Встреча состоится 30 сентября, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» Ставрополь — «Крылья Советов».

«Динамо» Ставрополь

Команда из Ставрополя начал свой путь в Кубке России со 1/128 финала. На этом этапе «Динамо» одержало уверенную победу над нальчикским «Спартаком» со счетом 4:1.

Дальше был матч против команды «Кубань Холдинг». Динамовцы снова забили четыре мяча, но пропустили уже трижды. Более того, до 79-й минуты «Динамо» проигрывало. Сложная победа.

Первым соперником «Динамо» в групповом этапе Кубка России, который в этом сезоне заменил 1/32 и 1/16 финала, должен был стать «Ротор». Но волгоградский клуб не приехал в Ставрополь из-за ковида — и им присудили техническое поражение со счетом 0:3.

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Во втором дивизионе дела у «Динамо» пока идут так себе. Команда занимает шестое место после восьми туров.

«Крылья Советов»

Тем временем «Крылья» в минувшие выходные прервали пятиматчевую серию побед в ФНЛ. Самарская команда сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:1).

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Но на самом деле, это нормальный результат, потерей очков ничью в Нижнекамске нельзя назвать.

Последний раз «Крылья Советов» проигрывали еще в конце августа, когда уступили в Красноярске «Енисею» со счетом 1:3.

Можно отметить результативность «Крыльев», которые в шести последних матчах забили 18 мячей.

В Кубке России самарская команда в 1/64 финала разгромила «Иртыш» со счетом 5:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Динамо» за 8.20, на ничью в основное время за 4.95, а на «Крылья Советов» — за 1.31.

Фаворит очевиден, «Крылья» лучше, с этим нет смысла спорить, но — это кубок. Несложно догадаться, с каким настроем выйдут на этот матч хозяева поля.

Не факт, что у «Динамо» хватит игровых и кадровым ресурсов для достижения положительного результата, но забить хотя бы один мяч — вполне, почему нет.

Ставим на обе забьют за 1.95. В Кубке России всегда обилие сенсаций, поэтому ставки на исход лучше обойти стороной. 0