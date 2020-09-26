ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Маккаби»Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ Луис СуаресКрах «Барсы» помогает «Атлетико». Суарес на пути в Мадрид
  • 12:54
    • Источник: «Химки» вновь хотят подписать Глушакова
  • 11:05
    • СМИ: Черевченко — главный тренер «Химок»
  • 08:35
    • «Севилья» установила антирекорд Суперкубка УЕФА
  • 07:15
    • «Лейкерс» находятся в шаге от финала плей-офф НБА
  • 06:59
    • Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
  • 00:35
    • «Бавария» обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
  • 21:26
    • «Маккаби» выбил «Ростов» из отбора Лиги Европы
    Все новости спорта

    Поквитается ли «Спартак» с «Тамбовом» за прошлый сезон?

    «Тамбов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Тамбов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Тамбов» — «Спартак»
    «Спартак»
    В субботу, 26 августа, «Тамбов» на своем поле примет «Спартак» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Спартак».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Сентября 2020 года
    Тамбов
  • Тамбов
    •  Тамбов 14:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
    •

    «Тамбов»

    Прошлый сезон «Тамбов» завершил на 14 месте, с 31 очком в 30 матчах и разницей мячей 37-41. Стыковые матчи были отменены, поэтому команда сохранила прописку в РПЛ.

    В стартовом матче сезона «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1), а во втором туре уступил на выезде ЦСКА (1:2) .

    Первые очки в сезоне «волки» набрали в 3-м туре, обыграв на своем поле «Химки» (1:0), после его на выезде были разгромлены «Зенитом» (1:4).

  • Трансферный дайджест. 15-21 сентября
  • Сменит ли уругвайский бомбардир Барселону на Мадрид, вернется ли форвард «Атлетико» в «Ювентус», кто выиграет борьбу за защитника «Наполи» и другие трансферные новости последних дней
  • 21/09/2020

    • Подопечные Сергея Первушина продолжили терять очки, проиграв на своем поле «Сочи» (0:2) и упустив выездную победу над «Рубином» (2:2) на последних минутах.

    Затем «Тамбов» дома победил «Уфу» (2:0) в рамках РПЛ, справился в Кубке России с «КВМ-Машук» (2:1) и в Москве проиграл «Локомотиву» (0:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    С 7 очками после 8 туров «Тамбов» идет 13-м в таблице РПЛ. Разница мячей 7-10. В прошлом сезоне «Тамбов» дважды обыграл «Спартак» (2:0 дома и 3:2 в гостях).

    «Спартак»

    «Спартак» завершил прошлый сезон на 7-м месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, разница мячей 35-33.

    Матч 1-го тура с «Сочи» (2:2) закончился скандалом из-за двух пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:0 (второй на 88-й минуте).

  • Идеальный тайм. «Спартаку» хватило одного удара в створ для победы над «Рубином»
  • «Красно-белые» догнали петербургский «Зенит» в турнирной таблице
  • 20/09/2020

    • Во втором туре «Спартак» на своем поле одолел «Ахмат» (2:0), после чего на выезде потерял очки в матче с «Уфой», который закончился со счетом 1:1.

    В 3-м туре «Спартак» на своем поле победил «Локомотив» (2:1), после чего на выезде одолел «Ротор» (1:0) благодаря пенальти во втором тайме.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Победная серия продолжилась домашней победой над «Арсеналом» (2:1) и прервалась столичным дерби, в котором «Спартак» гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3.

    В последних матчах «Спартака» на выезде сначала разгромил «Родину» (5:1) в рамках Кубка России, после чего в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров «Спартак» с 17 очками идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» лишь по дополнительным показателям. Разница мячей 13-8.

    Прогноз и ставки

    На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 3.75, а на победу «Сочи» — 1.70.

    «Спартак» в этом сезоне прибавил и готов поквитаться за былые обиды — прогнозируем, что красно-белые не проиграют.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,75 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Бейцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ухань Чжоэр — Хэбей Чайна Форчун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Йокерит — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лилль — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бостон Селтикс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»
  • «Бавария» отправила пугающее послание Европе
    • 14:09 19/09/2020     «Краснодар» — ПАОК
  • Полдела сделано. «Краснодар» проявил характер и дожал ПАОК
    • 02:36 23/09/2020     Луис Суарес
  • Трансферный дайджест. 15-21 сентября
    • 20:34 21/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Тамбов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 сентября 2020 года. Прогноз на «Тамбов» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры