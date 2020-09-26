«Тамбов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 26 сентября 2020 года

В субботу, 26 августа, «Тамбов» на своем поле примет «Спартак» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Тамбов» — «Спартак».

«Тамбов»

Прошлый сезон «Тамбов» завершил на 14 месте, с 31 очком в 30 матчах и разницей мячей 37-41. Стыковые матчи были отменены, поэтому команда сохранила прописку в РПЛ.

В стартовом матче сезона «Тамбов» дома проиграл «Ростову» (0:1), а во втором туре уступил на выезде ЦСКА (1:2) .

Первые очки в сезоне «волки» набрали в 3-м туре, обыграв на своем поле «Химки» (1:0), после его на выезде были разгромлены «Зенитом» (1:4).

Подопечные Сергея Первушина продолжили терять очки, проиграв на своем поле «Сочи» (0:2) и упустив выездную победу над «Рубином» (2:2) на последних минутах.

Затем «Тамбов» дома победил «Уфу» (2:0) в рамках РПЛ, справился в Кубке России с «КВМ-Машук» (2:1) и в Москве проиграл «Локомотиву» (0:1).

Все прогнозы на РПЛ

С 7 очками после 8 туров «Тамбов» идет 13-м в таблице РПЛ. Разница мячей 7-10. В прошлом сезоне «Тамбов» дважды обыграл «Спартак» (2:0 дома и 3:2 в гостях).

«Спартак»

«Спартак» завершил прошлый сезон на 7-м месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, разница мячей 35-33.

Матч 1-го тура с «Сочи» (2:2) закончился скандалом из-за двух пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:0 (второй на 88-й минуте).

Во втором туре «Спартак» на своем поле одолел «Ахмат» (2:0), после чего на выезде потерял очки в матче с «Уфой», который закончился со счетом 1:1.

В 3-м туре «Спартак» на своем поле победил «Локомотив» (2:1), после чего на выезде одолел «Ротор» (1:0) благодаря пенальти во втором тайме.

Победная серия продолжилась домашней победой над «Арсеналом» (2:1) и прервалась столичным дерби, в котором «Спартак» гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3.

В последних матчах «Спартака» на выезде сначала разгромил «Родину» (5:1) в рамках Кубка России, после чего в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров «Спартак» с 17 очками идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» лишь по дополнительным показателям. Разница мячей 13-8.

Прогноз и ставки

На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.50, на ничью — 3.75, а на победу «Сочи» — 1.70.

«Спартак» в этом сезоне прибавил и готов поквитаться за былые обиды — прогнозируем, что красно-белые не проиграют.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1,75 и «обе забьют — нет» за 1,75. 0