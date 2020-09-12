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    Как «Галатасарай» начнет новый сезон Суперлиги?

    «Галатасарай» — «Газиантеп». Прогнозы и ставки на чемпионат Турции 12 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Газиантеп»
    «Галатасарай» провали прошлый сезон
    «Галатасарай» сыграет с «Газиантепом» в рамках первого тура турецкой Суперлиги. Матч состоится 12 сентября в Стамбуле, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — «Газиантеп».

    «Галатасарай»

    В прошлом сезоне «Галатасарай» провали выступления в чемпионате страны. По его итогам команда заняла лишь шестое место.

    Провал клуба лишь подчеркивает то, что он на четыре очка отстал от зоны еврокубков. Между тем, дистанция до чемпиона «Башакшехира» составила 13 баллов.

    В межсезонье стамбульцы провели три товарищеские встречи. В них они одержали две победы и один раз сыграли вничью.

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    «Газиантеп»

    «Газиантеп» в прошлом сезоне выступил в Суперлиге немногим хуже. Отставание от грядущего соперника составило 10 очков.

    Команда в минувшем первенстве Турции заняла восьмую позицию.

    В межсезонье клуб провел три товарищеские встречи. Две из них он выиграл и один поединок он проиграл, которая была последней.

    До этого матча коллектив не знал поражений 10 матчей кряду во всех турнирах.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 гола за 2,25. 0

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    «Галатасарай» — «Газиантеп». Прогнозы и ставки на чемпионат Турции 12 сентября 2020 года. Прогноз на «Галатасарай» — «Газиантеп». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
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