«Оренбург» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 9 сентября 2020 года

В среду, 9 сентября, в 8 туре розыгрыша первенства ФНЛ «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сразится с ярославским «Шинником». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Шинник».

«Оренбург»

«Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул высший дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал в 30 играх 27 очков, при разнице мячей 28-52.

Старт первенстве ФНЛ «сине-белым» удался. Они выиграли три матча матча подряд, обыграв в гостях брянское «Динамо» (1:0), дома «Нефтехимик» (1:0) и на своем же поле справились с «Аланией» (2:0).

Единственным пока матчем, в котором «Оренбург» потерял очки, стала домашняя встреча с «Текстильщиокм» (1:1), в которой команды обменялись голами на последних минутах.

Прогнозы на ФНЛ

Затем последовала серия из четырех побед подряд. В чемпионате ФНЛ «газовики» обыграли на выезде «КРылья Советов» (1:0), после чего в 1/64 Кубка выбили «Аланию» (2:1).

В последних матчах «Оренбург» дома вырвал победу у «Волгаря» (2:1) и на выезде справился с «Факелом» (2:0).

После 7 туров «Оренбург» возглавляет таблицу ФНЛ с 19 очками и разницей мячей 10-2. 2 гола забил Артем Кулишев.

«Шинник»

«Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице.

Ярославцы в 27 проведенных встречах смогли добыть 12 победных результатов, семь поединков свели вничью и восемь раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 43:35.

Стартовали в новом сезоне ярославцы с домашней победы над московским «Торпедо» (1:0), но уже в следующем матча «черно-синие» в Тольятти уступили 1:2 новичку дивизиона «Акрону».

Затем ярославцы дома не смогли одолеть «Краснодар-2» (0:0) и на выезде уступили калининградской «Балтике» со счетом 0:2.

В следующем матче «Шинник» дома проиграл «Велесу» (1:2). Провальную серию прервала кубковая победа — в 1/64 финала ярославцы на выезде одолели «Торпедо» (2:1).

В последних матчах «Шинник» в гостях проиграл хабаровскому СКА (1:2) и разошелся миром с «Сайкой» (0:0) на своем поле.

Прогнозы на ФНЛ

После 7 туров ФНЛ «Шинник» расположился на 18 из 22 месте, набрав 5 очков при разнице мячей 4-8. 2 гола забил Эльдар Низамутдинов.

Прогноз и ставки

На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 3.71, а на победу «Шинника» — 7.50.

«Оренбург» набрал отличный ход и вряд ли упустит домашнюю победу над аутсайдером. Прогнозируем победу хозяев.

Вряд ли матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.82 и «Обе забьют — нет» за 1.71. 0