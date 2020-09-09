ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнТрансферный дайджест. 1-7 сентября Серхио РамосУрок для Украины. Обновленная Испания не пощадила подопечных Шевченко Никита КучеровНХЛ. Пять очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс»
  • 07:11
    • Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open
  • 11:36
    • Рамос готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с «Реалом» — СМИ
  • 11:19
    • Стала известна дата старта Молодежного чемпионата России
  • 07:48
    • «Клипперс» и «Бостон» вышли вперед в своих сериях
  • 07:00
    • Рублев вышел в 1/4 финала US Open
  • 23:39
    • Гол Бареллы принес Италии победу над Нидерландами
  • 22:20
    • «Эвертон» объявил о трансфере Хамеса Родригеса
    Все новости спорта

    «Оренбург» упрочит свое лидерство в ФНЛ

    «Оренбург» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 9 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Оренбург Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Шинник»
    «Оренбург»
    В среду, 9 сентября, в 8 туре розыгрыша первенства ФНЛ «Оренбург» на своем стадионе «Газовик» сразится с ярославским «Шинником». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Шинник».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Сентября 2020 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.80
  • Ставка!
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» по итогам минувшего сезона покинул высший дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал в 30 играх 27 очков, при разнице мячей 28-52.

    Старт первенстве ФНЛ «сине-белым» удался. Они выиграли три матча матча подряд, обыграв в гостях брянское «Динамо» (1:0), дома «Нефтехимик» (1:0) и на своем же поле справились с «Аланией» (2:0).

    Единственным пока матчем, в котором «Оренбург» потерял очки, стала домашняя встреча с «Текстильщиокм» (1:1), в которой команды обменялись голами на последних минутах.

    Прогнозы на ФНЛ

    Затем последовала серия из четырех побед подряд. В чемпионате ФНЛ «газовики» обыграли на выезде «КРылья Советов» (1:0), после чего в 1/64 Кубка выбили «Аланию» (2:1).

    В последних матчах «Оренбург» дома вырвал победу у «Волгаря» (2:1) и на выезде справился с «Факелом» (2:0).

  • Трансферный дайджест. 1-7 сентября
  • Сменит ли чемпионат нападающий «Барселоны», куда отправится звезда «Лиона», усилится ли «Интер» защитником «Челси» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • После 7 туров «Оренбург» возглавляет таблицу ФНЛ с 19 очками и разницей мячей 10-2. 2 гола забил Артем Кулишев.

    «Шинник»

    «Шинник» в минувшем розыгрыше ФНЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице.

    Ярославцы в 27 проведенных встречах смогли добыть 12 победных результатов, семь поединков свели вничью и восемь раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 43:35.

  • Победа на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште
  • Команда Станислава Черчесова идеально отыграла стартовые 60 минут, а затем расслабилась
  • Вчера

    • Стартовали в новом сезоне ярославцы с домашней победы над московским «Торпедо» (1:0), но уже в следующем матча «черно-синие» в Тольятти уступили 1:2 новичку дивизиона «Акрону».

    Затем ярославцы дома не смогли одолеть «Краснодар-2» (0:0) и на выезде уступили калининградской «Балтике» со счетом 0:2.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    В следующем матче «Шинник» дома проиграл «Велесу» (1:2). Провальную серию прервала кубковая победа — в 1/64 финала ярославцы на выезде одолели «Торпедо» (2:1).

    В последних матчах «Шинник» в гостях проиграл хабаровскому СКА (1:2) и разошелся миром с «Сайкой» (0:0) на своем поле.

    Прогнозы на ФНЛ

    После 7 туров ФНЛ «Шинник» расположился на 18 из 22 месте, набрав 5 очков при разнице мячей 4-8. 2 гола забил Эльдар Низамутдинов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.47, на ничью — 3.71, а на победу «Шинника» — 7.50.

    «Оренбург» набрал отличный ход и вряд ли упустит домашнюю победу над аутсайдером. Прогнозируем победу хозяев.

    Вряд ли матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.82 и «Обе забьют — нет» за 1.71. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Хэнань Цзянье
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Армения — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.16
  • Прогноз на матч Грузия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Чорич — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Швеция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Дания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бельгия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • «Последний танец» Месси в «Барселоне». Повторит ли он путь Джордана?
    • 16:40 05/09/2020     Артем Дзюба
  • Отличный старт. Дзюба догнал Бесчастных и принес России победу над Сербией
    • 01:04 04/09/2020     Футболисты сборной России
  • Победа на классе со смазанной концовкой. Россияне выстояли в Будапеште
    • Вчера в 00:53
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 10 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Оренбург» — «Шинник». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 9 сентября 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры