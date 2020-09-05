Португалия — Хорватия. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года

Португалия
Команда ушла на перерыв после завершения отборочного цикла Евро-2020, где она заняла второе место в группе и вышла в финальную часть турнира.
Подопечные Фернанду Сантуша являются победителями прошлого розыгрыша Лиги наций. В финале они обыграли Нидерланды со счетом 1:0. После этого было шесть других встреч в квалификации Евро-2020, где Португалия одержала 5 побед и потерпела поражение.
Единственное поражение коллектив потерпел от Украины, уступив 2:1 на выезде. Помимо этого «красно-зеленые» разгромили 5:0 Литву, обыграли Люксембург 3:0, победили Сербию 4:2 и по второму разу не оставили шансов Литве (6:0) с все тем же Люксембургом (2:0).
На сбор приехали серьезные игроки. В частности есть Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Короче говоря, команда к матчу готова.
Хорватия
Хорваты тоже прошли на Евро-2020. Они практически без особых проблем набрали 17 очков, которые позволили с относительным комфортом завершить квалификацию.
Последние матчи были товарищескими. В ноябре прошлого года «пламенные» обыграли Словакию 3:1 и Грузию 2:1. Перед этим гости разошлись миром с Уэльсом (1:1). Также отметим победу над Венгрией (3:0) и ничью с Азербайджаном (1:1).
Важно отметить, что Иван Ракитич и Лука Модрич не сыграют в этой встрече. В принципе и без них в центральной линии сборной хватает креатива.
Добавим, что Хорватия побеждала только в одном из четырех последних выездных поединков.
Прогноз и ставка
Португальцы очень давно не проигрывают хорватам. Правда, два последних матча заканчивались вничью при малом количестве голов. Да и совсем другие времена сейчас, другие футболисты. Ждем зрелища.
1.98 и 4.20 дают букмекеры на эту игру. На ничейный исход они предлагают коэффициент 3.40.
Если смотреть на фамилии, португальская команда выглядит солиднее. У хорватов не совсем радует оборона. Это не тот состав, который был на ЧМ-2018.
Полагаем, что Португалия будет иметь больше шансов на успех в этом матче. Наши прогноз и ставка — победа сборной Португалии за 1.98. 0