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    Португалия возьмет именами?

    Португалия — Хорватия. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Хорватия
    Криштиану Роналду
    В матче первого тура Лиги наций сборная Португалии примет у себя сборную Хорватии. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток дадут в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Хорватия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 3 05 Сентября 2020 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 21:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
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    Португалия

    Команда ушла на перерыв после завершения отборочного цикла Евро-2020, где она заняла второе место в группе и вышла в финальную часть турнира.

    Подопечные Фернанду Сантуша являются победителями прошлого розыгрыша Лиги наций. В финале они обыграли Нидерланды со счетом 1:0. После этого было шесть других встреч в квалификации Евро-2020, где Португалия одержала 5 побед и потерпела поражение.

    Единственное поражение коллектив потерпел от Украины, уступив 2:1 на выезде. Помимо этого «красно-зеленые» разгромили 5:0 Литву, обыграли Люксембург 3:0, победили Сербию 4:2 и по второму разу не оставили шансов Литве (6:0) с все тем же Люксембургом (2:0).

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    На сбор приехали серьезные игроки. В частности есть Роналду, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва. Короче говоря, команда к матчу готова.

    Хорватия

    Хорваты тоже прошли на Евро-2020. Они практически без особых проблем набрали 17 очков, которые позволили с относительным комфортом завершить квалификацию.

    Последние матчи были товарищескими. В ноябре прошлого года «пламенные» обыграли Словакию 3:1 и Грузию 2:1. Перед этим гости разошлись миром с Уэльсом (1:1). Также отметим победу над Венгрией (3:0) и ничью с Азербайджаном (1:1).

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    • Важно отметить, что Иван Ракитич и Лука Модрич не сыграют в этой встрече. В принципе и без них в центральной линии сборной хватает креатива.

    Добавим, что Хорватия побеждала только в одном из четырех последних выездных поединков.

    Прогноз и ставка

    Португальцы очень давно не проигрывают хорватам. Правда, два последних матча заканчивались вничью при малом количестве голов. Да и совсем другие времена сейчас, другие футболисты. Ждем зрелища.

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    1.98 и 4.20 дают букмекеры на эту игру. На ничейный исход они предлагают коэффициент 3.40.

    Если смотреть на фамилии, португальская команда выглядит солиднее. У хорватов не совсем радует оборона. Это не тот состав, который был на ЧМ-2018.

    Полагаем, что Португалия будет иметь больше шансов на успех в этом матче. Наши прогноз и ставка — победа сборной Португалии за 1.98. 0

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    Португалия — Хорватия. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Лиги наций 5 сентября 2020 года. Прогноз на Португалия — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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