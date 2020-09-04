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    Продолжится ли победная серия Италии?

    Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Босния и Герцеговина
    Команда Манчини выиграла 11 прошлых матчей
    В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Италии будет принимать команду Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 4 сентября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Италия — Босния и Герцеговина.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 1 04 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
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    Италия

    В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Италии закономерно выступала в Лиге A.

    В группе с Португалией и Польшей она заняла второе место, проиграв победу в ней пиренейским конкурентам.

    После этого коллектив блестяще выступил в отборе на Евро-2020. Там он и выиграл все 10 своих поединков и закономерно победила в своем секстете, где играли Финляндия, Греция, грядущий соперник, Армения и Лихтенштейн.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В целом «Скуадра Адзурра» выиграла 11 предыдущих поединков. Беспроигрышная серия же и вовсе составляет 13 матчей.

    Босния и Герцеговина

    В первом розыгрыше Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины заняла первое место в своей группе Лиги B. Команда обошла Австрию и Северную Ирландию, благодаря чему вышла и в элитный дивизион.

    Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой позиции из шести выше Армении и Лихтенштейна. Опередили балканцев та же Италия, Финляндия и Греция.

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    В пяти прошлых поединках сборная потерпела три поражения. Тем не менее, последний пока что матч пришелся на выездную встречу против Лихтеншейна (3:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года. Прогноз на Италия — Босния и Герцеговина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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