Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

Италия
В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Италии закономерно выступала в Лиге A.
В группе с Португалией и Польшей она заняла второе место, проиграв победу в ней пиренейским конкурентам.
После этого коллектив блестяще выступил в отборе на Евро-2020. Там он и выиграл все 10 своих поединков и закономерно победила в своем секстете, где играли Финляндия, Греция, грядущий соперник, Армения и Лихтенштейн.
Календарь и таблица Лиги наций
В целом «Скуадра Адзурра» выиграла 11 предыдущих поединков. Беспроигрышная серия же и вовсе составляет 13 матчей.
Босния и Герцеговина
В первом розыгрыше Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины заняла первое место в своей группе Лиги B. Команда обошла Австрию и Северную Ирландию, благодаря чему вышла и в элитный дивизион.
Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой позиции из шести выше Армении и Лихтенштейна. Опередили балканцев та же Италия, Финляндия и Греция.
В пяти прошлых поединках сборная потерпела три поражения. Тем не менее, последний пока что матч пришелся на выездную встречу против Лихтеншейна (3:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 5,25.
Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0