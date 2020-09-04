Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 4 сентября 2020 года

В 1-м туре Лиги наций в рамках Лиги A сборная Италии будет принимать команду Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 4 сентября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Италия — Босния и Герцеговина.

Италия

В прошлом розыгрыше Лиги наций, который был и первым в истории турнира, сборная Италии закономерно выступала в Лиге A.

В группе с Португалией и Польшей она заняла второе место, проиграв победу в ней пиренейским конкурентам.

После этого коллектив блестяще выступил в отборе на Евро-2020. Там он и выиграл все 10 своих поединков и закономерно победила в своем секстете, где играли Финляндия, Греция, грядущий соперник, Армения и Лихтенштейн.

Календарь и таблица Лиги наций

В целом «Скуадра Адзурра» выиграла 11 предыдущих поединков. Беспроигрышная серия же и вовсе составляет 13 матчей.

Босния и Герцеговина

В первом розыгрыше Лиги наций сборная Боснии и Герцеговины заняла первое место в своей группе Лиги B. Команда обошла Австрию и Северную Ирландию, благодаря чему вышла и в элитный дивизион.

Квалификацию на Евро-2020 коллектив завершил на четвертой позиции из шести выше Армении и Лихтенштейна. Опередили балканцев та же Италия, Финляндия и Греция.

В пяти прошлых поединках сборная потерпела три поражения. Тем не менее, последний пока что матч пришелся на выездную встречу против Лихтеншейна (3:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0