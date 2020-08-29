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    Поборется ли «Ницца» за очки на «Стад де ла Мено»?

    «Страсбур» — «Ницца». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Франции 29 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Ницца»
    Пьер Ле-Мелу
    Во втором туре французской Лиги 1 «Страсбур» будет принимать «Ниццу». Игра пройдет на «Стад де ла Мено» 29 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Страсбур» — «Ницца».
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Августа 2020 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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  • 3.25
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    «Страсбур»

    После первого тура чемпионата Франции команда из одноименного города не смогла набрать очки, поэтому с нулем в активе она находится на 19 строчке.

    В дебютной встрече нового сезона «Страсбур» сыграл с «Лорьяном». Выйдя вперед на 30-й минуте, подопечные Тьерри Лорея в итоге пропустили 3 гола в ответ (1:3).

    В сезоне 2019/2020 эта команда сумела набрать 38 баллов в 27 матчах. В таблице она финишировала десятой, а разрыв от еврокубковой зоны составил всего 3 очка.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последних пяти турах перед досрочным завершением чемпионата «Страсбур» победил «Тулузу» (1:0) и «Реймс» (3:0), расписал мировую с «Лионом» (1:1) и «Амьеном» (0:0), а также проиграл «Монпелье» (0:3).

    «Ницца»

    В своем первом матче нового сезона во Франции команда из Ниццы сумела заработать 3 очка. В таблице она условно идет на третьем месте.

    В стартовом туре Лиги 1 «Ницца» на своем поле принимала «Ланс». В этой встрече гости вышли вперед, но «орлята» сумели добыть волевую победу (2:1).

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  • Сегодня

    • В прошлом сезоне подопечные Патрика Виейры завоевали 41 очко в 28 матчах, благодаря чему они замкнули пятерку сильнейших, попав в Лигу Европы.

    В последних четырех матчах минувшего сезона «Ницца» никому не проигрывала. В этих поединках «гимнасты» победили «Тулузу» (2:0), разошлись миром с «Брестом» (2:2) и «Бордо» (1:1), а также взяли верх над «Монако» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Страсбура» в матче второго тура Лиги 1 букмекеры предлагают поставить за 2.28, на ничью — за 3.35, а на победу «Ниццы» — за 3.28.

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    В гостях коллектив Патрика Виейры будет играть вторым номером, действуя от обороны. Осторожный футбол в исполнении гостей поможет им завоевать очередные баллы.

    Наши прогноз и ставка — победа «Ниццы» или ничья за 1.67. 0

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    «Страсбур» — «Ницца». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Франции 29 августа 2020 года. Прогноз на «Страсбур» — «Ницца». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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