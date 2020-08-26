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    В Румынии чемпионы сыграют прагматично?

    «ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб
    Майк Сестор
    Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов румынский «ЧФР Клуж» 26 августа дома сыграет с хорватским «Динамо» из Загреба. Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 26 Августа 2020 года
    Клуж
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Клуж 21:00 Динамо З Динамо З
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    «ЧФР Клуж»

    В Лиге чемпионов «ЧФР Клуж» в этом сезоне стартовал с первого отборочного раунда и обыграл на выезде мальтийскую «Флориану» со счетом 2:0.

    В прошлом сезоне румыны остановились в шаге от групповой стадии самого престижного еврокубка, дважды проиграв пражской «Славии» с одинаковым счетом 0:1.

    Перебравшись в Лиге Европы «железнодорожники» дошли до 1/16 финала, уступив там по сумме двух встреч будущему обладателю трофея «Севилье» (ничья 1:1 дома и ничья 0:0 на выезде).

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    • «ЧФР Клуж» вышел победителе из последних шести проведенных встреч, четыре из которых были добыты «всухую».

    «Динамо» Загреб

    В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов загребское «Динамо» дошло до групповой стадии.

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    В одой компании с «Аталантой», «Манчестер Сити» и донецким «Шахтером» хорватам удалось набрать пять очков и занять четвертое место в своем квартете.

    Все прогнозы на футбол

    Чемпион Хорватии смог одержать викторию над итальянцами со счетом 4:0, дважды сыграть вничью с украинской командой и дважды проиграть англичанам.

    Отметим, что у «Динамо» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где последние четыре матча загребцы выиграли.

    Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб

    В поединке двух равных по классу команд ожидает не особо результативной игры. Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5. 0

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    «ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 августа 2020 года. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Динамо» Загреб. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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