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    В дерби Нью-Йорка команды обменяются голами?

    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч МЛС 21 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити»
    Хесус Медина
    21 в очередном туре регулярного чемпионата МЛС состоится дерби Нью-Йорка — «Ред Буллс» сыграют с «Сити». Игра начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити».

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Ред Буллс» после пяти сыгранных матчей регулярки идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету семь очков.

    До приостановки первенства «быки» успели провести только два поединка, в которых набрали четыре зачетных пункта.

    В летний период в турнире под названием MLS is Back коллектив провел три встречи. Сперва он обыграл «Атланту» (1:0), но затем по 0:2 уступил «Коламбусу» и «Цинциннати».

    «Нью-Йорк Сити»

    «Сити» в этой же конференции расположился на 13 строке в турнирной таблице, набрав всего лишь три очка в пяти проведенных встречах.

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    Эти баллы «горожане» смогли набрать только в игре с новичком лиги — «Майами Интер», обыграв его со счетом 1:0.

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    В летнем турнире коллектив с тремя набранными пунктами вышел из группы. В 1/8 финала прошел «Торонто» (3:1), а в четвертьфинале уступил будущему обладателю трофея «Портленду» — 1:3.

    В минувшем сезоне эти команды обменялись виктории с одинаковы счетом по 2:1.

    Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям: победа «Сити» — 2.60, победа «Ред Буллс» — 2.70, ничья — 3.48.

    В двух предыдущих сезонах коллективы, как правило, обменивались результативными ударами. Скорее всего, и эта встреча будет с обоюдными забитыми мячами. Наши прогноз и ставка: обе забьют — да. 0

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    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч МЛС 21 августа 2020 года. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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