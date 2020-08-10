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    «Шанхай Шэньхуа» продолжит удерживаться среди лидеров?

    «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч китайской Суперлиги 10 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан»
    Обафеми Мартинс
    В понедельник, 10 августа, в рамках четвертого тура китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Далянь Ифан». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан».
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    Футбол. Китай. Суперлига. Группа A 10 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Шанхай Шэньхуа»

    «Шанхай Шэньхуа» в минувшем сезоне финишировал на 13 месте в турнирной таблице среди 16 участников, набрав в 30 играх 30 очков.

    За всю турнирную дистанцию первенства «синие дьяволы» добыли восемь викторий при шести мировых исходах и 15 поражениях, разница мячей — 40:53.

    Начали этот чемпионат они с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2), затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).

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    • С шестью набранными очками «Шанхай Шэньхуа» после трех туров идет на третьем месте в группе А.

    «Далянь Ифан»

    «Далянь Ифан» прошлый чемпионат Китая завершил на девятой позиции в турнирной таблице, заработав 38 баллов в 30 проведенных встречах.

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    «Сине-белые» в минувшем первенстве выиграли десять игр при восьми ничьих и 12 фиаско, 44:51 разница забитых и пропущенных.

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    Стартовали в этой Суперлиги с поражения от «Шаньдун Лунэн» (2:3), затем расписали мировую с «Хенань Цзянье» (1:1), а накануне были слабей «Цзянсу Сунин» (1:2).

    С одним зачетным пунктом «Далянь Ифан» находится на седьмой позиции в группе А.

    В минувшем чемпионате Китая оппоненты обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Шанхай Шэньхуа» — 2.10, победа «Далянь Ифан» — 3.40, ничья — 3.70.

    Прогнозируем, что «Шанхай Шэньхуа» продолжит свою беспроигрышную серию, и матч буде с обоюдно забитыми голами. Рекомендуем ставить — 1Х + обе забьют. 0

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