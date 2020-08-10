«Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч китайской Суперлиги 10 августа 2020 года

«Шанхай Шэньхуа»
«Шанхай Шэньхуа» в минувшем сезоне финишировал на 13 месте в турнирной таблице среди 16 участников, набрав в 30 играх 30 очков.
За всю турнирную дистанцию первенства «синие дьяволы» добыли восемь викторий при шести мировых исходах и 15 поражениях, разница мячей — 40:53.
Начали этот чемпионат они с поражения от чемпиона «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2), затем поочередно обыграли «Шеньчжэнь» (3:2) и «Шаньдун Лунэн» (1:0).
С шестью набранными очками «Шанхай Шэньхуа» после трех туров идет на третьем месте в группе А.
«Далянь Ифан»
«Далянь Ифан» прошлый чемпионат Китая завершил на девятой позиции в турнирной таблице, заработав 38 баллов в 30 проведенных встречах.
«Сине-белые» в минувшем первенстве выиграли десять игр при восьми ничьих и 12 фиаско, 44:51 разница забитых и пропущенных.
Стартовали в этой Суперлиги с поражения от «Шаньдун Лунэн» (2:3), затем расписали мировую с «Хенань Цзянье» (1:1), а накануне были слабей «Цзянсу Сунин» (1:2).
С одним зачетным пунктом «Далянь Ифан» находится на седьмой позиции в группе А.
В минувшем чемпионате Китая оппоненты обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.
Прогноз и ставка на «Шанхай Шэньхуа» — «Далянь Ифан»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа «Шанхай Шэньхуа» — 2.10, победа «Далянь Ифан» — 3.40, ничья — 3.70.
Прогнозируем, что «Шанхай Шэньхуа» продолжит свою беспроигрышную серию, и матч буде с обоюдно забитыми голами. Рекомендуем ставить — 1Х + обе забьют. 0