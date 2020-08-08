«Тамбов» — «Ростов». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата России 8 августа 2020 года

В субботу, 8 апреля, в первом туре РПЛ сезона 2020/21 «Тамбов» в Саранске на «Мордовия Арене» сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток будет дан в 18:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Ростов».

«Тамбов»

Прошлый сезон «Тамбов» завершила на 14 месте турнирной таблицы. Стыковые матчи были отменены, поэтому команда сохранила прописку в РПЛ.

В 30 поединках «волки» смогли добыть девять викторий, четыре встерчи они свели вничью и 17 раз уходили с поля поверженными, разница мячей составила 37:41.

В домашних стенах минувшего первенства «красно-синие» выиграли в шести случаях из 15, один матч закончился мировым исходом и восемь раз они терпели фиаско, отношение забитых-пропущенных — 21:17.

Отметим, что состав команды за недолгую паузу претерпел существенные изменения. Коллектив расстался с группой игроков, которым на смену подписал новых.

«Ростов»

«Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, которое позволяет принять участие в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

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За всю турнирную дистанцию первенства «сельмаши» вышли победителями в 12 матчах из 30. Еще девять раз они сыграли вничью и столько же игр проиграли, разница мячей — 45:50.

Вне родных стен в минувшем чемпионате «желто-синие» смогли выиграть только четыре игры при шести мировых исходах и пяти поражениях, 21:32 разница мячей.

Отметим, что «Ростов» усилил практически все игровые линии. Все новички смогут сыграть за команду уже в предстоящем матче.

В прошлом сезоне «Тамбову» удалось два раза обыграть «Ростов» с одинаковым счетом 2:1.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Тамбов» — «Ростов»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ростова» — 1.92, победа «Тамбова» — 4.34, ничья — 3.78.

Вне родных стен «Ростов» не совсем убедителен, к тому же неудачно сыграл против «Тамбова» в прошлом сезоне. Поэтому в этом поединке отдадим предпочтение хозяевам. Наши прогноз и ставка: 1Х за 1.99. 0