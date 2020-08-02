«Дженоа» — «Верона». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч Серии А 2 августа 2020 года

«Дженоа»
На данный момент клуб из Генуи расположен на 17 месте в таблице с 36 очками. От красной зоны он оторвался всего на 1 пункт.
В первых пяти матчах после рестарта сезона «Дженоа» набрал лишь 2 очка. В этих поединках команда проиграла «Парме» (1:4), разошлась миром с «Брешией» (2:2), уступила «Юве»(1:3), скатала ничью с «Удинезе» (2:2) и влетела «Наполи» (1:2).
А 12 июля «гриффоны» одержали победу над СПАЛом (2:0). 33-й тур закончился для коллектива Давиде Николы поражением от «Торино» (0:3).
Позже «Дженоа» переиграл «Лечче» (2:1) и «Сампдорию» (2:1). В двух недавних встречах красно-синие уступили «Интеру» (0:3) и «Сассуоло» (0:5).
«Верона»
Команда из Вероны заканчивает текущий сезон в середине таблицы. С 49 очками на счету она занимает девятое место.
После победы над «Кальяри» 20 июня (2:1) «Верона» проиграла «Наполи» (0:2) и устроила голевую перестрелку с «Сассуоло» (3:3). В самом начале июля «мастифы» одолели «Парму» (3:2).
Позже подопечные Ивана Юрича уступили «Брешии» (0:2), разошлись миром с «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (1:1), влетели «Роме» (1:2) и заработали по 1 баллу в играх против «Аталанты» (1:1) и «Торино» (1:1).
В 36-м туре «Верона» на своем поле была разгромлена «Лацио» (1:5), а в недавнем матче она сумела всухую победить СПАЛ (3:0).
Прогноз и ставка
На победу «Дженоа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.61, на ничью — 4.30, а на победу «Вероны» — 5.40.
В 10 матчах из 11 после рестарта чемпионата «Дженоа» пропускал минимум 1 гол. В последнем поединке сезона «Верона» также сможет воспользоваться проблемами хозяев в защите. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вероны» больше 1 с коэффициентом 2.08. 0