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    Сколько голов «МЮ» вколотит «Брайтону»?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч АПЛ 30 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»
    Одион Игало
    В 32 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 30 июня. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Июня 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    В 31 матче английского первенства эта команда заработала 33 балла. Сейчас она занимает 15 место в турнирной таблице и опережает красную зону на 6 пунктов.

    Перед вынужденной паузой «Брайтон» не мог порадовать фанатов победой в течение девяти туров АПЛ. Не очень убедительная серия началась с ничьей с «Челси» (1:1) и поражения от «Эвертона» (0:1), а затем «чайки» заработали 1 балл в игре с «Астон Виллой» (1:1).

    Позже «Альбион» влетел «Борнмуту» (1:3) и скатал вничью с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1). В 28-м туре АПЛ команда Грэма Поттера оказалась слабее «Кристал Пэлас» (0:1).

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    Перед самой приостановкой сезона «Брайтон» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0), а рестарт чемпионата «чайки» начали с долгожданной победы в поединке с «Арсеналом» (2:1). В следующем туре «Альбион» и «Лестер» обошлись без голов на «Кинг Пауэр» (0:0).

    «Манчестер Юнайтед»

    На данный момент манчестерский клуб покинул еврокубковую зону. Имея на своем счету 49 очков, команда опустилась на 6 место, отстав от «Вулверхэмптона» на 3 балла. Однако «волки» провели на матч больше.

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  • 26/06/2020

    • Незадолго до паузы «МЮ» успел сыграть в плей-офф Лиги Европы, где по сумме двух встреч (6:1) подопечные Уле Гуннара Сульшера прошли «Брюгге». Между этими играми «дьяволы» прихлопнули «Уотфорд» в АПЛ (3:0).

    Позже в чемпионате «манкунианцы» расписали мировую с «Эвертоном» (1:1), а в Кубке Англии они раскатали «Дерби Каунти» (3:0). В 29-м туре АПЛ «МЮ» отобрал очки у «Ман Сити» (2:0). А в 1/8 финала Лиги Европы «Юнайтед» успел разгромить ЛАСК (5:0).

    После паузы коллектив Сульшера сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и легко разобрался с «Шеффилд Юнайтед» (3:0). В недавнем матче Кубка страны клуб из Манчестера одолел «Норвич» в дополнительное время (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью — 3.70, а на победу «МЮ» — 1.75.

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    Команде из Манчестера нужно отвоевывать еврокубковое место у «Вулверхэмптона», поэтому в непростом гостевом матче они должны обыгрывать соперников, которые пытаются сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 с коэффициентом 1.93. 0

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч АПЛ 30 июня 2020 года. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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