«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч АПЛ 30 июня 2020 года

В 32 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Амекс» 30 июня. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон»

В 31 матче английского первенства эта команда заработала 33 балла. Сейчас она занимает 15 место в турнирной таблице и опережает красную зону на 6 пунктов.

Перед вынужденной паузой «Брайтон» не мог порадовать фанатов победой в течение девяти туров АПЛ. Не очень убедительная серия началась с ничьей с «Челси» (1:1) и поражения от «Эвертона» (0:1), а затем «чайки» заработали 1 балл в игре с «Астон Виллой» (1:1).

Позже «Альбион» влетел «Борнмуту» (1:3) и скатал вничью с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1). В 28-м туре АПЛ команда Грэма Поттера оказалась слабее «Кристал Пэлас» (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

Перед самой приостановкой сезона «Брайтон» разошелся миром с «Вулверхэмптоном» (0:0), а рестарт чемпионата «чайки» начали с долгожданной победы в поединке с «Арсеналом» (2:1). В следующем туре «Альбион» и «Лестер» обошлись без голов на «Кинг Пауэр» (0:0).

«Манчестер Юнайтед»

На данный момент манчестерский клуб покинул еврокубковую зону. Имея на своем счету 49 очков, команда опустилась на 6 место, отстав от «Вулверхэмптона» на 3 балла. Однако «волки» провели на матч больше.

Незадолго до паузы «МЮ» успел сыграть в плей-офф Лиги Европы, где по сумме двух встреч (6:1) подопечные Уле Гуннара Сульшера прошли «Брюгге». Между этими играми «дьяволы» прихлопнули «Уотфорд» в АПЛ (3:0).

Позже в чемпионате «манкунианцы» расписали мировую с «Эвертоном» (1:1), а в Кубке Англии они раскатали «Дерби Каунти» (3:0). В 29-м туре АПЛ «МЮ» отобрал очки у «Ман Сити» (2:0). А в 1/8 финала Лиги Европы «Юнайтед» успел разгромить ЛАСК (5:0).

После паузы коллектив Сульшера сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и легко разобрался с «Шеффилд Юнайтед» (3:0). В недавнем матче Кубка страны клуб из Манчестера одолел «Норвич» в дополнительное время (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью — 3.70, а на победу «МЮ» — 1.75.

Команде из Манчестера нужно отвоевывать еврокубковое место у «Вулверхэмптона», поэтому в непростом гостевом матче они должны обыгрывать соперников, которые пытаются сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 с коэффициентом 1.93. 0