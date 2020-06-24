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    Продолжит ли «Рома» давление на «Аталанту»?

    «Рома» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Сампдория»
    Команда Фонсеки идет на пятом месте
    В 27 туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 24 июня. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Сампдория».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Июня 2020 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.48
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.30
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    «Рома»

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» с 45 очками после 26 матчей расположилась на пятой позиции. Коллектив уступает четвертой «Аталанте» шесть баллов.

    На данном этапе сезона подопечные Паулу Фонсеки выглядят неплохо. В последних четырех матчах в разных турнирах римляне одержали три победы при одной ничьей.

    До этого клуб ни разу не выиграл в пяти матчах при четырех поражениях. Исключение — ничья со счетом 1:1 в дерби против «Лацио» в Серии А.

    «Сампдория»

    Коллектив из города Генуя располагается сейчас на 16 месте в турнирной таблице. За 26 матчей Серии А эта команда завоевала 26 очков. От зоны вылета она оторвалась на один пункт.

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    • В 2020-м году «Сампдория» приняла участие в девяти матчах чемпионата. В последнем поединке перед карантином 8 марта она обыграла «Верону» (2:1).

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    После карантина «блучеркьяти» проиграли на выезде «Интеру» (1:2). В семи предыдущих играх клуб выиграл только два раза — у «Торино» (3:1) и «Вероны» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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