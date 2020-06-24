«Рома» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Италии «Рома» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 24 июня. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Сампдория».

«Рома»

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» с 45 очками после 26 матчей расположилась на пятой позиции. Коллектив уступает четвертой «Аталанте» шесть баллов.

На данном этапе сезона подопечные Паулу Фонсеки выглядят неплохо. В последних четырех матчах в разных турнирах римляне одержали три победы при одной ничьей.

До этого клуб ни разу не выиграл в пяти матчах при четырех поражениях. Исключение — ничья со счетом 1:1 в дерби против «Лацио» в Серии А.

«Сампдория»

Коллектив из города Генуя располагается сейчас на 16 месте в турнирной таблице. За 26 матчей Серии А эта команда завоевала 26 очков. От зоны вылета она оторвалась на один пункт.

В 2020-м году «Сампдория» приняла участие в девяти матчах чемпионата. В последнем поединке перед карантином 8 марта она обыграла «Верону» (2:1).

После карантина «блучеркьяти» проиграли на выезде «Интеру» (1:2). В семи предыдущих играх клуб выиграл только два раза — у «Торино» (3:1) и «Вероны» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0