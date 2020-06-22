«Леганес» — «Гранада». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Ла Лиги 22 июня 2020 года

В 31 туре чемпионата Испании «Леганес» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Бутарке» 22 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Гранада».

«Леганес»

Команда, находящаяся в одноименном городе пригорода Мадрида, имеет сейчас 24 очка на счету. Из-за таких результатов она занимает последнее место в таблице и отстает от спасительной зоны на 3 пункта.

Последний раз «Леганес» побеждал в родных стенах в 22 туре Примеры. Тогда на своем поле «огурцы» одержали верх над «Реалом Сосьедад» (2:1).

Затем подопечные Хавьера Агирре проиграли «Леванте» (0:2), сыграли вничью с «Бетисом» (0:0), влетели «Сельте» (0:1) и разбежались миром с «Алавесом» (1:1).

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Перед паузой «Леганес» в гостях одолел «Вильярреал» (1:2), а после рестарта чемпионата «огурцы» были слабее «Вальядолида» (1:2) и «Барсы» (0:2). В 30-м туре они скатали вничью с «Мальоркой» (1:1).

«Гранада»

Коллектив, который базируется в автономном сообществе Андалусия, борется сейчас за еврокубковую зону. Имея на своем счету 42 балла, он отстает от 7 позиции на 5 очков.

Перед уходом на вынужденную паузу «Гранада» вылетела от «Атлетика» из полуфинала Кубка Короля, проиграв из-за правила выездного гола — 2:2 по сумме двух матчей.

А в чемпионате перед паузой «Грана» провела четырехматчевую серию без поражений, которая началась с побед над «Вальядолидом» (2:1) и «Осасуной» (3:0). Затем эта команда сыграла вничью с «Сельтой» (0:0) и «Леванте» (1:1).

Рестарт сезона получился для подопечных Диего Мартинеса Пенаса рваным. Сперва «Гранада» переиграла «Хетафе» (2:1), а позже она разошлась миром с «Бетисом» (2:2) и уступила «Вильярреалу» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Леганеса» в игре 31-го тура чемпионата Испании букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 3.00, а на победу «Гранады» — 3.55.

31-й тур свел между собой соперников, которые решают абсолютно разные задачи, но сильнее в этой паре выглядит команда, желающая сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Наши прогноз и ставка — победа «Гранады» или ничья за 1.62. 0