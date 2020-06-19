Примера. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Вильярреал» одолел «Гранаду»

«Гранада» — «Вильярреал» 0:1
«Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» в выездном матче 30-го тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 11-й минуте забил Жерар Морено, который на скорости ворвался в чужую штрафную площадь и мощным ударом поразил дальний угол ворот.
В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает седьмое место (47 очков), а «Гранада» — девятое (42 очка).
«Мальорка» — «Леганес» 1:1
«Мальорка» сыграла вничью с «Леганесом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Встреча, которая прошла на стадионе «Иберостар», завершилась со счетом 1:1.
На 9-й минуте Сальва Севилья вывел хозяев вперед. Гости отыгрались за три минуты до завершения основного времени, когда отличился Оскар Родригес.
В турнирной таблице Примеры «Мальорка» занимает 18-е место (26 очков), а «Леганес» — 20-е (24 очка).
«Севилья» — «Барселона»
19 июня, 23:00 мск
«Эспаньол» — «Леванте»
20 июня, 15:00 мск
«Атлетик» — «Бетис»
20 июня, 18:00 мск
«Хетафе» — «Эйбар»
20 июня, 20:30 мск
«Атлетико» — «Вальядолид»
20 июня, 23:00 мск
«Сельта» — «Алавес»
21 июня, 15:00 мск
«Валенсия» — «Осасуна»
21 июня, 20:30 мск