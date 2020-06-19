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    Примера. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Вильярреал» одолел «Гранаду»

    Подробности матчей 30-го тура испанской Примеры

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    «Гранада» — «Вильярреал»
    «Гранада» — «Вильярреал»
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    С 19 по 21 июня в испанской Примере пройдут матчи 30-го тура.

    «Гранада» — «Вильярреал» 0:1

    «Вильярреал» одержал победу над «Гранадой» в выездном матче 30-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Лос-Карменес», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол на 11-й минуте забил Жерар Морено, который на скорости ворвался в чужую штрафную площадь и мощным ударом поразил дальний угол ворот.

    Примера. 30-й тур
    «Гранада» — «Вильярреал» — 0:1 (0:1)
    Гол: Х.Морено, 11«Гранада»: Силва, Диас (Фулькье, 83), Дуарте, Санчес, Нева (Жил Диаш, 77), Вико (Азиз, 61), Эррера, Брайс (Антоньин, 61), Пуэртас, Сольдадо (Мачис, 46), Фернандес«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья (Марио Гаспар, 80), А.Морено, Шакла, Иборра, Мойсес Гомес, Морланес (Замбо, 55), Бакка (Пако Алькасер, 55), Х.Морено (Касорла, 80), Онтиверос (Чиквуэзе, 65)Предупреждения: А.Морено, 20. Чиквуэзе, 86. Серхио Асенхо, 90

    В турнирной таблице Примеры «Вильярреал» занимает седьмое место (47 очков), а «Гранада» — девятое (42 очка).

    «Мальорка» — «Леганес» 1:1

    «Мальорка» сыграла вничью с «Леганесом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Иберостар», завершилась со счетом 1:1.

    На 9-й минуте Сальва Севилья вывел хозяев вперед. Гости отыгрались за три минуты до завершения основного времени, когда отличился Оскар Родригес.

    Примера. 30-й тур
    «Мальорка» — «Леганес» — 1:1 (1:0)
    Голы: Севилья, 9 (1:0). Оскар Родригес, 87 (1:1)«Мальорка»: Рейна, Седлар, Вальент, Гамес, Севилья (Састре, 82), Посо, Кубо (Сенье, 82), Д.Родригес (Кампос, 52), Баба, Будимир (Джуниор, 68), Кучо Эрнандес (Пратс, 68)«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Бустинса, К.Родригес, Авазьем (Росалес, 81), Рубен Перес (Меса, 56), Амаду (Герреро, 62), Оскар Родригес, Каррильо, Ассале (Авилес, 81), Руибаль (Хиль, 56)Предупреждения: Каррильо, 2. Амаду, 35. К.Родригес, 48. Д.Родригес, 49. Будимир, 59. Меса, 67. Оскар Родригес, 76. Джуниор, 79. Росалес, 90+3

    В турнирной таблице Примеры «Мальорка» занимает 18-е место (26 очков), а «Леганес» — 20-е (24 очка).

    «Севилья» — «Барселона»

    19 июня, 23:00 мск

    «Эспаньол» — «Леванте»

    20 июня, 15:00 мск

    «Атлетик» — «Бетис»

    20 июня, 18:00 мск

    «Хетафе» — «Эйбар»

    20 июня, 20:30 мск

    «Атлетико» — «Вальядолид»

    20 июня, 23:00 мск

    «Сельта» — «Алавес»

    21 июня, 15:00 мск

    «Валенсия» — «Осасуна»

    21 июня, 20:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Реал»

    21 июня, 23:00 мск

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