«Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Бундеслиги 5 июня 2020 года

В рамках 30-го тура чемпионата германии «Фрайбург» будет принимать «Боруссию» Менхенгладбах. Матч пройдет 5 июня на «Шварцвальд-Штадион». Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Боруссия» М.

«Фрайбург»

После возобновления чемпионата «Фрайбург» еще ни разу не выиграл. В четырех матчах команда два раза сыграла вничью при двух поражениях. Правда, у «Фрайбурга» был не самый простой календарь.

«Фрайбург» разошелся миром с «РБ Лейпциг» (1:1) и «Айнтрахтом» (3:3), а проиграл «Вердеру» (0:1) и «Байеру» (0:1).

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В турнирной таблице чемпионата Германии «Фрайбург» занимает восьмое место. У команды в активе 38 очков и от зоны Лиги Европы ее отделяют 4 очка. У «Фрайбурга» — 38 забитых мячей и 41 пропущенный.

«Боруссия» М

«Боруссия» Менхенгладбах ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда идет в четверке.

У «Боруссии» в активе 56 очков, столько же и у «Байера», который занимает пятую позицию. Менхенгладбахцы забили 57 голов, а пропустили 35.

После возобновления сезона «Боруссия» М одержала две победы, один раз сыграла вничью и один раз уступила.

«Боруссия» обыграла «Айнтрахт» со счетом 3:1, а в последнем туре разгромила «Унион» — 4:1. Между этими матчами команда уступила «Байеру» — 1:3, а также сыграла вничью с «Вердером» — 0:0.

Прогноз и ставки

На победу «Фрайбурга» букмекеры дают коэффициент 4,58, на ничью — 4,04, а на победу «Боруссии» М — 1,81.

Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Боруссии» со счетом 4:2.

Прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,61. 0