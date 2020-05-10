«Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 10 мая 2020 года

В воскресенье, 10 мая, в восьмом туре чемпионата Белоруссии по футболу «Смолевичи» на своей арене сразятся с БАТЭ. Встреча начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Смолевичи» — БАТЭ.

«Смолевичи»

«Смолевичи», которые по итогам прошлого сезона повысились в классе, в элите белорусского футбола пока чувствуют себя неуютно, занимая с тремя очками предпоследнее место в турнирной таблице.

Эти баллы «смольные» смогли набрать в гостевых встречах с брестским «Динамо» и «Белшиной» (по 1:1), а также в домашней — с солигорским «Шахтером» (0:0).

Четыре другие встречи они проиграли, забив в этих поединках всего лишь один гол. В минувшем игровом дне было фиаско на своей территории от «Энергетика-БГУ» со счетом 0:2.

В родных стенах в текущей компании «Смолевичи» проиграли три игры при одном мировом исходе, разница забитых и пропущенных в этих играх составила — 1:6.

БАТЭ

На данный момент БАТЭ с 13 зачетными пунктами находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая лидеру первенства три очка при игре в запасе.

Стартовал клуб из Борисова в этом чемпионате очень неудачно, проиграв две стартовые встречи с общим счетом 2:5, но затем выдал 5-матчевую серию без поражений, где четыре игры были выигрышными.

В своем последнем матче «желто-синие» в родных стенах одолели «Неман» (3:1), продлив серию викторий до трех, переиграв также в этот период по 2:0 «Городею» в чемпионате и «Славию» в Кубке.

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Четыре гостевых поединка текущего белорусского первенства принесли БАТЭ по два выигрыша и поражения, разнице мячей — 7:5.

Единственный раз эти команды играли между собой в вышке в 2018 году. И тогда борисовчане дважды победили: 1:0 — дома и 3:2 — на выезде.

Прогноз на «Смолевичи» — БАТЭ

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу БАТЭ предлагают — 1.25.

На викторию «Смолевичей» дают — 12.50, ничья оценена — в 5.40.

БАТЭ, потерявший много на старте турнира, должен разжиться тремя очками в игре с аутсайдером. И сделает фаворит это, скорее всего, с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа БАТЭ с форой (-1,5). 0