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    «Смолевичи» — БАТЭ: у хозяев шансов будет мало?

    «Смолевичи» — БАТЭ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 10 мая 2020 года

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    Прогноз на «Смолевичи» — БАТЭ
    Футболисты БАТЭ
    В воскресенье, 10 мая, в восьмом туре чемпионата Белоруссии по футболу «Смолевичи» на своей арене сразятся с БАТЭ. Встреча начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Смолевичи» — БАТЭ.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 14.00
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 1.24
  • Ставка!
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    «Смолевичи»

    «Смолевичи», которые по итогам прошлого сезона повысились в классе, в элите белорусского футбола пока чувствуют себя неуютно, занимая с тремя очками предпоследнее место в турнирной таблице.

    Эти баллы «смольные» смогли набрать в гостевых встречах с брестским «Динамо» и «Белшиной» (по 1:1), а также в домашней — с солигорским «Шахтером» (0:0).

    Четыре другие встречи они проиграли, забив в этих поединках всего лишь один гол. В минувшем игровом дне было фиаско на своей территории от «Энергетика-БГУ» со счетом 0:2.

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    • В родных стенах в текущей компании «Смолевичи» проиграли три игры при одном мировом исходе, разница забитых и пропущенных в этих играх составила — 1:6.

    БАТЭ

    На данный момент БАТЭ с 13 зачетными пунктами находится на четвертой строке в турнирной таблице, уступая лидеру первенства три очка при игре в запасе.

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    • Стартовал клуб из Борисова в этом чемпионате очень неудачно, проиграв две стартовые встречи с общим счетом 2:5, но затем выдал 5-матчевую серию без поражений, где четыре игры были выигрышными.

    В своем последнем матче «желто-синие» в родных стенах одолели «Неман» (3:1), продлив серию викторий до трех, переиграв также в этот период по 2:0 «Городею» в чемпионате и «Славию» в Кубке.

    Все прогнозы на футбол

    Четыре гостевых поединка текущего белорусского первенства принесли БАТЭ по два выигрыша и поражения, разнице мячей — 7:5.

    Единственный раз эти команды играли между собой в вышке в 2018 году. И тогда борисовчане дважды победили: 1:0 — дома и 3:2 — на выезде.

    Прогноз на «Смолевичи» — БАТЭ

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу БАТЭ предлагают — 1.25.

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    На викторию «Смолевичей» дают — 12.50, ничья оценена — в 5.40.

    БАТЭ, потерявший много на старте турнира, должен разжиться тремя очками в игре с аутсайдером. И сделает фаворит это, скорее всего, с разницей в несколько мячей. Наш прогноз и ставка: победа БАТЭ с форой (-1,5). 0

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