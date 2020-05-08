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    «Энергетик-БГУ» лишит «Слуцк» лидерства?

    «Слуцк» — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 8 мая 2020 года

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    Прогноз на «Слуцк» — «Энергетик-БГУ»
    Игроки «Слуцка»
    В пятницу, 8 мая, «Слуцк» на Городском стадионе примет минский «Энергетик-БГУ» в восьмом туре чемпионата Белоруссии по футболу. Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Слуцк» — «Энергетик-БГУ».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Слуцк»

    Перед стартом восьмого тура, «Слуцк» с 16 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, на два балла опережая «Торпедо» из Жодино.

    У «бело-синих» в этом первенстве было пока одно поражение, которое случилось во втором туре на своей территории от брестского «Динамо» (0:1). После этого они выиграли четыре встречи и раз сыграли вничью.

    В трех последних поединках «сахарные» неизменно праздновали виктории, поочередно одолев в Солигроска «Шахтер» и в Минске «Динамо» в прошлом туре (по 2:1), также еще был выигрыш над «Белшиной» (3:2) дома.

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    • Четыре домашних матча текущего первенства принесли «Слуцку» две победы, одну мировую и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 7:5.

    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетик-БГУ» по итогам семи туров находятся на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своей копилке 12 набранных баллов (четыре победы и три поражения).

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    • Стартовали «студенты» в этом первенстве очень удачно выиграв три первых поединка, пропустив в них всего лишь один гол при шести забитых.

    Затем минский коллектив уступил в трех играх подряд «всухую». На родной арене он потерпел фиаско от «Городеи» (0:1), а в гостях был повержен 0:2 «Торпедо» и 0:3 «Неманом».

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    В минувшем игровом дне чемпионата «энергетики» прервали «черную полосу», переиграв на выезде предпоследние «Смолевичи» (2:0). В гостях было добыто две виктории при двух поражениях, разница мячей — 3:5.

    В прошлом сезоне в Слуцке команды расписали мировую (0:0), а в Минске победу праздновали гости — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Слуцка» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Энергетика» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.55.

    «Слуцк» в минувшем туре смог одолеть в Минске местное «Динамо» (2:1), но в этой игре «бело-синие» действовали «вторым номером», уповая на контратаки.

    Вполне возможно, что хозяева, которых фактор своего поля лишит своей излюбленной тактики, смогут потерять очки. Наши прогноз и ставка: Х2. 0

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    «Слуцк» — «Энергетик-БГУ». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 8 мая 2020 года. Прогноз на «Слуцк» — «Энергетик-БГУ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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