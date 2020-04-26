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    «Витебск» не даст «Ислочи» себя обогнать?

    «Ислочь» — «Витебск». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 26 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Ислочь» — «Витебск»
    Футболисты «Витебска»
    В воскресенье, 26 апреля, в заключительном поединке шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу «Ислочь» в родных стенах сыграет с «Витебском». Игра начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Ислочь» — «Витебск».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Апреля 2020 года
    Ислочь
  • Минский район
    •  Ислочь 18:00 Витебск Витебск
  • Витебск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
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    «Ислочь»

    «Ислочь» по итогам пяти игровых дней чемпионата Белоруссии находится на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке девять очков, что на одно меньше, чем у тройки лидеров.

    На старте турнира «волки» одержали две «сухие» виктории, поочередно одолев в родных стенах «Неман» и «Смолевичи» (по 1:0), после чего они уступила дома «Слуцку» со счетом 2:3.

    В четвертом игровом дне было вновь фиаско, на этот раз в гостях от брестского «Динамо» 1:3, а на прошлой неделе состоялась домашняя виктория над «Славией» из Мозыря — 2:1.

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    • На своей территории в этом сезоне «Ислочь» провела уже четыре поединка, трижды победив в них при одном поражении, разница забитых и пропущенных составляет 4:3.

    «Витебск»

    После пяти сыгранных туров, «Витебск» находится на второй строчке в таблице, имеет в активе 10 очков и уступает первому «Слуцку» лишь по дополнительным показателям.

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    • Стартовали «северяне» в первенстве с домашнего выигрыша над «Городеей» со счетом 1:0, затем уступили в Гродно местному «Неману» (0:2), после чего положили на лопатки в гостях «Смолевичи» (1:0).

    Затем состоялась выездная мировая со «Слуцком» (1:1), а в минувшем туре «синие» в родных стенах одолели действующего чемпиона брестское «Динамо» со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В выездных встречах этого сезона «Витебск» пока соблюдает полный паритет: один выигрыш, одна ничья и поражение. Разница мячей составляет 2:3.

    В минувшем чемпионате команды обменялись домашними победами (3:0 и 0:2). Еще эти коллективы провели в межсезонье два товорняка, где также обменялись выигрышами (2:1 и 2:3).

    Прогноз на «Ислочь» — «Витебск»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ислочи» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Витебска» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.25.

    Оба коллектива находятся в неплохой форме и идут среди лидеров первенства. Будет неудивительно, если эти команды поделят очки между собой. Наш прогноз и ставка: ничья. 0

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