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    Наберет ли «Бордо» очки в Сент-Этьене?

    «Сент-Этьен» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Бордо»
    Николя де Превиль
    В воскресенье, 8 марта, «Сент-Этьен» на своем поле примет «Бордо» в рамках 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Жеффруа-Гишар», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Бордо».

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 29 очков.

    «Зеленые» одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

    В последних 11 матчах подопечные Клода Пюэля набрали всего четыре очка благодаря победе над «Нимом» (2:1) и ничьей с «Реймсом» (1:1).

    При этом «Сент-Этьен» успешно выступает в Кубке Франции, где уже вышел в финал, победив в 1/2 «Ренн» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Среди травмированных у «Сент-Этьена» значатся Стефан Рюффье, Ромен Амума, Йоан Кабай, Арно Норден, Лоик Перрен, Зайду Юссуф и Вахби Хазри.

    «Бордо»

    «Бордо» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 36 баллами.

    На счету «жирондинцев» девять побед, девять ничьих и девять поражений в 27 сыгранных турах.

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    С начала февраля команда Паулу Соузы обыграла «Метц» (2:1), разошлась миром с «Марселем» (0:0), «Брестом» (1:1), «Дижоном» (2:2) и «Ниццей» (1:1), а также проиграла «Пари Сен-Жермен» (3:4).

    Календарь и таблица Лиги 1

    После травм у «Бордо» восстанавливаются защитник Пабло и нападающий Джимми Бриан.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сент-Этьена» — 2.30, победа «Бордо» — 3.50, ничья — 3.30.

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    Мы же в триумф «зеленых» не верим совсем, учитывая то, что они провалили весь зимний отрезок сезона и пока вряд ли готовы к выходу из кризиса.

    Да, «жирондинцы» тоже выступают с переменным успехом, но в их игре гораздо больше позитива, ведь они навязывают борьбу практически всем соперникам. Наш прогноз — «гости не проиграют» за 1.70.

    Еще один вариант — «обе команды забьют» за 2.00. На правах хозяев поля «Сент-Этьен» забить обязан, а вот сохранить свои ворота в неприкосновенности ему вряд ли удастся, поскольку проблемы в обороне проявляются в каждой игре. 0

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