«Бавария» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Бундеслиги 8 марта 2020 года

В 25 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Аугсбург». Игра пройдет на «Альянц Арене» 8 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Аугсбург».

«Бавария»

Мюнхенская команда закрепилась на лидерской позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. Заработав 52 балла, она опережает сейчас «РБ Лейпциг», идущий вторым, на три пункта.

Последний раз «Бавария» теряла очки в Бундеслиге 9 февраля. Тогда подопечные Ханса-Дитера Флика на «Альянц Арене» расписали мировую как раз с «РБ Лейпцигом» (0:0).

Через неделю после ничейной встречи с «быками» красные на выезде разгромили «Кельн» (4:1), а в следующем туре первенства мюнхенцы одержали верх над «Падерборном» (3:2).

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25 февраля «Бавария» на «Стэмфорд Бридж» победила «Челси» в Лиге чемпионов (0:3). Затем она без шансов разбила «Хоффенхайм» (6:0). В четвертьфинале Кубка Германии подопечные Ханса-Дитера Флика переиграли «Шальке» (1:0).

«Аугсбург»

Этот футбольный клуб из одноименного города занимает сейчас 13 строчку в турнирной таблице немецкого первенства. За 24 тура команда сумела набрать 27 очков.

2020 год начался для «Аугсбурга» правильно. На старте второго круга подопечные Мартина Шмидта уступили «Боруссии» Д (3:5), а затем они всухую влетели «Униону» (0:2).

Первая же победа этого коллектива была зафиксирована 1 февраля. В тот день «Фуггеры» в родных стенах одержали верх над «Вердером» (2:1). В следующей встрече «Аугсбург» проиграл «Айнтрахту» (0:5).

15 февраля подопечные Мартина Шмидта расписали мировую с «Фрайбургом» (1:1), после чего его коллектив остался без набранных очков в противостояниях с «Байером» (0:2) и «Боруссией» М (2:3).

Прогноз и ставки

На победу «Баварии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,11, на ничью — 11,0, а на победу «Аугсбурга» — 25,0.

«Аугсбург» в своей нынешней форме не способен доставить хлопот мюнхенцам на их поле. Наши прогноз и ставка на матч — «Бавария» выиграет оба тайма с коэффициентом 1,77. 0