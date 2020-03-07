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    Победит ли «Пари Сен-Жермен» перед встречей с «Боруссией»?

    «Страсбур» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Страсбур» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    В субботу, 7 марта, «Страсбур» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на «Стад де ла Мено», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Страсбур» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Страсбур»

    «Страсбур» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 38 очков.

    «Сине-белые» одержали 11 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений в 27 сыгранных турах.

    В трех последних матчах подопечные Тьерри Лорея разошлись миром с «Лионом» (1:1) и «Амьеном» (0:0), а также уступили «Монпелье» (0:3).

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    После травмы у «Страсбура» восстанавливается полузащитник Бенжамен Корнье.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» уверенно возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1, набрав 68 очков.

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    • На счету столичной команды 22 победы, две ничьи и три поражения в 27 сыгранных турах.

    Подопечные Томаса Тухеля в середине февраля неожиданно поделили очки с «Амьеном» (4:4), но после этого обыграли «Бордо» (4:3) и «Дижон» (4:0).

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    Также парижане вышли в финал Кубка Франции, разгромив «Лион» (5:1), а вот в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступили дортмундской «Боруссии» (1:2).

    Травмы у «Пари Сен-Жермен» залечивают Колин Дагба, Тьяго Силва, Андер Эррера и Максим Шупо-Мотинг.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.73, победа «Страсбура» — 4.60, ничья — 3.90.

    Существуют подозрения, что Томас Тухель выставит на игру резерв, поскольку спустя четыре дня чемпионов Франции ждет ответственная встреча с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

    Однако даже дублеры парижан смотрятся предпочтительнее «сине-белых», у которых большие проблемы с результативностью и слабые результаты за последний месяц.

    Предлагаем ставить на «победу гостей», тем более что коэффициент на это событие смотрится привлекательно.

    Еще один вариант для ставки — «индивидуальный тотал гостей больше 2» за 2.50. В последнее время парижане играют очень результативно, так что ждем от них еще одной яркой победы. 0

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