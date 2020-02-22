«Герта» — «Кельн». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Бундеслиги 22 февраля 2020 года

В 23 туре Бундеслиги «Герта» сыграет с «Кельном» на своем «Олимпийском стадионе». Игра состоится 22 февраля в 17:30 по Москве. Прогноз на «Герта» — «Кельн».

«Герта»

Столичный клуб имеет 26 очков и занимает 13 место в лиге. «Кельн» набрал на три пункта меньше и матч в запасе. Так что хозяевам нужно увеличивать отрыв, чтобы не пустить вперед «козлов».

В этом сезоне «Герта» проиграла 10 матчей из 22, выиграв при этом лишь в семи. За последние четыре встречи берлинский коллектив проиграл один раз «Майнцу» 1:3. Были обыграны «Падерборн» и «Вольфсбург» с одинаковым счетом 1:2. Также на свое поле команда сыграла с «Шальке» 0:0.

Дома «Герта» не побеждает четыре матча подряд. При этом стоит отметить, что команда большую часть голов пропустила в родных стенах.

Добавим, что 4 из 5 поединков с участием хозяев забивалось больше двух голов.

«Кельн»

«Кельн» всего в шести очках от зоны вылета, поэтому для гостей каждая игра является возможностью набрать нужные очки. На данный момент «козлы» имеют 23 балла, и сзади поджимает «Майнц» (22 пункта).

После перерыва команда уверенно обыграла «Вольфсбург» со счетом 3:1. Но после этого она попала под каток дортмундской «Боруссии» (5:1). Затем коллектив разгромил «Фрайбург» 4:0. И вот в прошлом туре «Кельн» был повержен «Баварией», проиграв 1:4.

«Кельн» неудачно играет в гостях. Клуб проиграл 7 из 10 выездных матчей этого сезона. При этом большая часть выездных игр команды завершалась с результатом положительным или отрицательным — на счету только одна ничья.

Календарь и таблица Бундеслиги

Соперник «Герты» проиграл 4 из 5 последних гостевых матчей в Бундеслиге.

Прогноз

На старте сезона «Герта» разгромила «Кельн» со счетом 0:4. Сейчас у хозяев не все так хорошо, как и у гостей. Очень сложно установить, кто имеет больше шансов на победу в поединке.

На победу «Герты» дают 2.50, а на победу «Кельна» — 2.95. Ничья оценивается коэффициентом 3.35.

Оба коллектива много пропускают — первые дома, а вторые на выезде. Так что влететь по голу в каждые ворота должно. Прогноз — обе забьют за 1.65. 0