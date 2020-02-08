«Порту» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Португалии 8 февраля 2020 года

В субботу, 8 февраля, в поединке 20-го тура португальской Примейры «Порту» на «Драгау» примет «Бенфику». Поединок начнется в 23:30 по мск. Прогноз на «Порту» — «Бенфика».

«Порту»

«Порту» с 47 очками расположился на второй позиции в турнирной таблице португальской Примейры, уступая своему предстоящему противнику, идущему на первом месте, семь баллов.

В середине недели «драконы» сыграли на выезде вничью 1:1 с командой из второй лиги в первом полуфинальном матче Кубка лиги, а перед эти выиграли две игры в чемпионате.

Сперва «сине-белые» на своей территории по-волевому переиграли «Жил Висенте» со счетом 2:1, а затем разгромили в Сетубале местную «Виторию» — 4:0.

На «Драгау» в текущем розыгрыше португальского первенства «Порту» победил в восьми поединках при одном поражении, разница забитых и пропущенных — 21:3.

«Бенфика»

«Бенфика» — лидер португальской Примейры. В 19 поединках команда выиграла в 18 из них при одном поражении.

Единственный проигрыш состоялся как раз в игре с «Порту». Еще на старте турнира «орлы» на своей арене уступили «драконам» со счетом 0:2. После чего они победили в 18 встречах чемпионата подряд.

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На данный момент у лиссабонцев 17-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. Последний раз они уходили с поля поверженными еще в начале ноября, проиграв французскому «Лиону» (1:3) в Лиге чемпионов.

Все девять гостевых встреч в этом розыгрыше португальской Примейры «Бенфика» выиграла с общей разницей мячей — 20:3.

В прошлом чемпионате Португалии «Бенфика» дважды обыграла «Порту»: 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз на «Порту» — «Бенфика»

«Порту» только в случае выигрыша сохранит шансы на чемпионство. Ставим на хозяев, но с форой. 0