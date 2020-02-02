«Лацио» — СПАЛ. Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года

В 22-м туре итальянской Серии А «Лацио» дома сыграет со СПАЛом. Игра, которая пройде в Риме на «Стадио Олимпико» 2 февраля, начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Лацио» — СПАЛ.

«Лацио»

«Лацио» в 20 поединках (один матч в запасе) набрал 46 очков, которые позволяют команде находится на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. От первого «Юве» римляне отстают на пять пункта, а от второго «Интера» — на два.

Сыграв в минувшем игровом дне итальянского первенства в дерби 1:1 с «Ромой», «орлята» прервали свою рекордную победную серию в чемпионате, состоящую на тот момент из 11 матчей.

Но большинство (пять встреч) из этих викторий «небесно-голубые» добыли с разницей в один мяч. В этом удачном для себя отрезке они были выбиты из Кубка Италии, проиграв на стадии 1/4 финала в гостях «Наполи» со счетом 0:1.

В десяти домашних поединках текущего розыгрыша Серии А «Лацио» еще не проигрывал, выиграв восемь игр при двух ничейных исходах, разница мячей — 30:8.

СПАЛ

У СПАЛа на счету находится 15 зачетных баллов, позволяющие команде находится в зоне вылета, на 18 месте. От 17 безопасной строки команду отделяет всего один пункт.

В новом году «бело-голубые» провели пять встреч во всех турнирах. В этих поединках они добыли одну викторию и четыре матча проиграли.

Все прогнозы на Серию А

Единственный благоприятный результат пришелся на игру чемпионата, где коллектив из города Феррара неожиданно одолел в Бергамо «Аталанту» (2:1). В минувшем туре он проиграл дома «Болонье» (1:3).

Из 11 гостевых встреч этого сезона Серии А СПАЛ привез всего две виктории, раз сыграл вничью и восемь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 6:17.

В игре первого круга СПАЛ в Ферраре переиграл «Лацио» со счетом 2:1, в прошлом сезоне феррарцы также победили дома (0:1), а в Риме разгромно проиграли — 1:4.

Прогноз на «Лацио» — СПАЛ

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа «Лацио» — 1.26, победа СПАЛа — 13.00, ничья — 6.65.

Учитывая, как тяжело даются голы СПАЛу в гостях, рекомендуем в этом поединке поставить на «сухую» викторию хозяев. 0