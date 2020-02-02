«Эйбар» — «Бетис». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч чемпионата Испании 2 февраля 2020 года

2 февраля «Эйбар» в поединке 22-го тура испанской Примеры на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Бетис». Начало — в 16:00 по мск. Прогноз на «Эйбар» — «Бетис».

«Эйбар»

«Эйбар» с 23 зачетными пунктами расположился на 16 строчке в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета не шесть баллов.

«Оружейники» за последние пять игр первенства уступили лишь раз, проиграв в начале года на выезде «Валенсии» (0:1). После этого они обыграли дома мадридский «Атлетико» (2:0).

Борьбу за Кубок Короля «сине-красные» также прекратили, отдав место в 1/8 финала третьелиговому «Бадахосу». Коллектив проиграл ему в гостях со счетом 1:3.

В двух предыдущих поединках во всех турнирах клуб не знает побед.

«Бетис»

«Бетис» является 12-ой командой чемпионата с 27 очками в активе. До позапрошлого тура севильцы имели 3-матчевую безвыигрышную серию.

Если говорить о Примере, то здесь «бетикос» проиграли «Атлетико» (1:2) и «Хетафе» (0:1), а также расписали ничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Алавесом» (1:1).

Эти результаты разбавляют две победы в рамках Кубка Испании. «Бетис» обыграл «Антониано» (0:4) и «Португалете» (0:3).

Поскольку на прошлой неделе «Огурцы» также уступили «Райо Вальекано» (2:2) по пенальти в 1/8 финала Кубка Испании, они не знают побед два поединка кряду.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,75, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Эйбар» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,80. 0