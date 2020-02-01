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    Поднимется ли «Монако» в верхнюю часть таблицы?

    «Ним» — «Монако». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Франции 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ним» — «Монако»
    «Монако» на три очка отстает от пятого места
    В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Ним» будет принимать «Монако». Встреча пройдет на «Стад де Костьер» 1 февраля. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ним» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.72
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    «Ним»

    После 21 сыгранного матча «Ним» набрал всего 15 очков и идет в зоне вылета, на 19 позиции. От 17 спасительной строки команда отстает на шесть пунктов.

    За восемь поединков во всех турнирах с начала ноября до конца года клуб лишь раз не проиграл. В этом матче он довольствовался ничьей против «Меца» (1:1).

    Начало нового года принесло коллективу две победы — над «Туром» (2:2) по пенальти в Кубке Франции, а также — над «Реймсом» (2:0) в Лиге 1.

    В предыдущих трех играх кряду во всех турнирах «Ним» проиграл.

    «Монако»

    К этому поединку футболисты «Монако» подходят в плохом настроении. После того, как команда на выходных проиграла «Страсбургу» в чемпионате (1:3), а посреди недели — «Сент-Этьену» (0:1) в Кубке страны.

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    • Это было уже третье январское поражение хозяев после фиаско в игре с ПСЖ (1:4) в Лиге 1. В перерыве между этими результатами монегаски обыграли «Сен-Прив» в рамках Кубка Франции (1:3).

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    Однако «красно-белым» удалось выиграть лишь один из пяти матчей. По итогам 21-го тура княжеский клуб идет на 13-й позиции, но от пятого места составляет три очка.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,50, ничья — 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 3,10. 0

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