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    Огорчат ли «клинки» Эдерсона на «Брэммел Лэйн»?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч АПЛ 21 января 2020 года

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    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    Эдерсон
    Во вторник, 21 января, «Шеффилд» примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 24 тура АПЛ. Команды сойдутся на арене «Брэммел Лэйн». Начало матча в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Подопечные Криса Уайлдера начали декабрь с того, что на своем поле уступили «Ньюкаслу» (0:2), прервав семиматчевую беспроигрышную серию.

    Затем «Шеффилд» одержал выездную волевую победу над «Норвичем» (2:1), дома обыграл «Астон Виллу» (2:0)благодаря дублю Флека и на выезде справился с «Брайтоном» (1:0).

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    На этом победная серия кончилась — в конце декабря «клинки» дома поделили очки с «Уотфордом» (1:1), а также потерпели гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

    Январь начался с выездного поражения от «Ливерпуля» (0:2), затем «Шеффилд» победил дома «Файлд» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

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    • В последних матчах «Клинки» дома победили «Вест Хэм» (1:0) и на «Эмирейтс» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах.

    С 33 очками после 23 туров «Шеффилд» занимает 7 место. Разница мячей 25-22, по пять голов забили Лис Муссе и Джон Флек, 4 мяча записал на свой счет Оливер Макберни.

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» начали декабрь с выездного разгрома «Бернли» (4:1), но затем на своем поле уступили в дерби «МЮ» (1:2).

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    • Выездной матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо» «Сити» выиграл 4:1, после чего в Лондоне крупно победил «Арсенал» (3:0).

    Победить «Оксфорд» (3:1) в гостевом матче Кубка Лиги не составило труда, после чего на своем поле «Сити» обыграл «Лестер» в рамках АПЛ — 3:1.

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    Выездной матч с «Вулверхэмптоном» завершился поражением 2:3. Затем «Манчестер Сити» дома победил сначала «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а затем «Эвертон» (2:1).

    После этого «Ман Сити» разгромил «Порт Вейл» в 1/32 финала Кубка Англии, а затем в манчестерском дерби в гостях победил «МЮ» (3:1) в рамках полуфинала Кубка лиги.

    Календарь и таблица АПЛ

    В последних матчах «Сити» на выезде разгромил «Астон Виллу» (6:1), а затем упустив из-за автогола в компенсированное время победу над «Кристал Пэласом» (2:2).

    После 23 туров АПЛ «Сити» с 48 очками на 2-м месте. Разница мячей 64-27, Серхио Агуэро забил 15 голов, еще 11 — Рахим Стерлинг, 9 на счету Габриэла Жезуса.

    Прогноз

    На победу «Шеффилда» букмекеры дают коэффициент 8,00, на ничейный результат в основное время — 5,00, а на победу «Манчестер Сити» — 1,35.

    «Клинки» в этом сезоне успели отобрать очки у многих команд топ-6, но «Сити» не может себе позволить потерять еще больше очков. Прогнозируем, что в этот раз «горожане» не упустят победу.

    В последних матчах у «Сити» проблемы с защитой и даже Эдерсон не успевает спасать команду от пропущенных мячей. Интересны вариант ТБ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют» за 1,85 0

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