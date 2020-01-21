ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироПобедители и лузеры. Дубль Каземиро вознес «Реал» на вершину таблицы Примеры Екатерина АлександроваAustralian Open. Александрова вышла во второй раунд, Потапова и Калинская покинули турнир Конор МакгрегорУничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение Макгрегора
  • 10:47
    • ЦСКА нацелился на нападающего сборной Словакии
  • 01:14
    • ПСЖ минимально обыграл «Лорьян» и вышел в 1/8 Кубка Франции
  • 01:05
    • Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»
  • 00:54
    • «Дубль» Роналду принес «Ювентусу» победу над «Пармой»
  • 00:31
    • Рублев стал 16 ракеткой в рейтинге ATP
  • 00:08
    • Головин в заявке «Монако» на матч 1/16 Кубка Франции
  • 23:33
    • «Питтсбург» вырвал победу у «Бостона»
    Все новости спорта

    Лондонское дерби не пройдет без голов

    «Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 21 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз на «Челси» — «Арсенал»
    Виллиан
    В рамках 24-го тура чемпионата Англии «Челси» будет принимать «Арсенал». Лондонское дерби пройдет на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Челси» — «Арсенал».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Января 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:15 Арсенал Арсенал
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.40
  • Играть!
    •

    «Челси»

    «Челси» подошел к лондонскому дерби после досадного поражения в матче с «Ньюкаслом». Подопечные Фрэнка Лэмпарда пропустили в компенсированное время — 0:1.

    Это поражение стало для «синих» первым в пяти матчах. В двух предыдущих играх «Челси» одержал сухие победы. Сперва в Кубке Англии со счетом 2:0 был обыгран «Ноттингем Форест», а затем со счетом 3:0 в АПЛ удалось разгромить «Бернли».

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место. У «синих» в активе 39 очков, они на 5 очков опережают ближайших преследователей в борьбе за топ-4. У «Челси» забито 39 мячей, а пропущено 30.

    Все прогнозы на футбол

    В текущем чемпионате «Челси» не слишком надежно играет на «Стэмфорд Бридж». Лондонцы выиграли 5 матчей, 2 раза сыграли вничью, а еще в 4 поединках проиграли.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в предыдущем туре АПЛ также потерял очки. Подопечные Микеля Артеты дома не смогли обыграть «Шеффилд Юнайтед», пропустив на 83-й минуте — 1:1.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Эта ничья стала для «канониров» второй подряд. Перед этим также со счетом 1:1 «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». До двух ничьих у команды были две подряд победы — 2:0 над «МЮ» в АПЛ и 1:0 над «Лидсом» в Кубке Англии.

  • Проблемы в нападении дорого обошлись «Челси»
  • Команда Фрэнка Лэмпарда проиграла «Ньюкаслу»
  • Вчера

    • «Арсенал» застрял в середине турнирной таблицы АПЛ. У «канониров» в активе 29 очков, на данный момент они занимают лишь десятую позиции. «Арсенал» в 23 матчах забил 30 голов, а пропустил 32.

    На выезде в текущем чемпионате у «Арсенала» 2 победы, 6 ничьих и 3 поражения.

    Прогноз

    На победу «Челси» букмекеры дают коэффициент 1,79, на ничейный результат — 3,94, а на победу «Арсенала» — 4,78.

    Матч «Арсенала» и «Челси» в первом круге прошел совсем недавно — 29 декабря «синие» выиграли в гостях со счетом 2:1.

    Прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» — «Обе забьют» с коэффициентом 1,61.

    Также можно поставить на то, что команды успеют забить до 30-й минуты с коэффициентом 1,65. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Аталанта — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.93
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сен-Приве Сент-Илер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Миннесота — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:10
    •  2.45
  • Экспресс дня 21 января
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Овечкин
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
    • Вчера в 12:17     Даниил Медведев
  • Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды Медведева
    • 14:19 18/01/2020     Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
    • 15:25 15/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 21 января 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голуОви оформил хет-трик в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Вчера в 12:170
  • 11:05
    • РФС предлагает проводить матчи Кубка России в дни еврокубков
  • 10:15
    • Гауфф взяла верх над Винус Уильямс на Australian Open
  • 07:01
    • Александрова пробилась во второй круг Australian Open
    Андрей Свечников Хоккей НХЛ. «Каролина» победила «Айлендерс», «Рейнджерс» уступил «Коламбусу»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 января 07:400
  • Экспресс дня

  • «Ман Сити» вернется на победный путь?
  • 2.45
    •
  • 10:27
    • Димитров обыграл Лондеро в первом круге АО
  • 10:03
    • Алиссон стал первым за десять лет вратарем «Ливерпуля», сделавший голевую передачу
  • 08:53
    • Сборная Исландия обыграла Сальвадор в товарищеском матче
    Лионель Месси Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Севильи», «Атлетико» уступил «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»Обзор матчей 20 тура Примеры 01:080
  • 21:20
    • «Ливерпуль» обыграл «МЮ» на «Энфилде»
  • 08:37
    • «Денвер» проиграл «Индиане», «Сан-Антонио» обыграл «Майами»
  • 08:17
    • Федерер — во втором круге Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие