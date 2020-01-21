«Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 21 января 2020 года

В рамках 24-го тура чемпионата Англии «Челси» будет принимать «Арсенал». Лондонское дерби пройдет на «Стэмфорд Бридж». Начало — в 23:15 мск. Прогноз на «Челси» — «Арсенал».

«Челси»

«Челси» подошел к лондонскому дерби после досадного поражения в матче с «Ньюкаслом». Подопечные Фрэнка Лэмпарда пропустили в компенсированное время — 0:1.

Это поражение стало для «синих» первым в пяти матчах. В двух предыдущих играх «Челси» одержал сухие победы. Сперва в Кубке Англии со счетом 2:0 был обыгран «Ноттингем Форест», а затем со счетом 3:0 в АПЛ удалось разгромить «Бернли».

В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место. У «синих» в активе 39 очков, они на 5 очков опережают ближайших преследователей в борьбе за топ-4. У «Челси» забито 39 мячей, а пропущено 30.

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В текущем чемпионате «Челси» не слишком надежно играет на «Стэмфорд Бридж». Лондонцы выиграли 5 матчей, 2 раза сыграли вничью, а еще в 4 поединках проиграли.

«Арсенал»

«Арсенал» в предыдущем туре АПЛ также потерял очки. Подопечные Микеля Артеты дома не смогли обыграть «Шеффилд Юнайтед», пропустив на 83-й минуте — 1:1.

Эта ничья стала для «канониров» второй подряд. Перед этим также со счетом 1:1 «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас». До двух ничьих у команды были две подряд победы — 2:0 над «МЮ» в АПЛ и 1:0 над «Лидсом» в Кубке Англии.

«Арсенал» застрял в середине турнирной таблицы АПЛ. У «канониров» в активе 29 очков, на данный момент они занимают лишь десятую позиции. «Арсенал» в 23 матчах забил 30 голов, а пропустил 32.

На выезде в текущем чемпионате у «Арсенала» 2 победы, 6 ничьих и 3 поражения.

Прогноз

На победу «Челси» букмекеры дают коэффициент 1,79, на ничейный результат — 3,94, а на победу «Арсенала» — 4,78.

Матч «Арсенала» и «Челси» в первом круге прошел совсем недавно — 29 декабря «синие» выиграли в гостях со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Челси» — «Арсенал» — «Обе забьют» с коэффициентом 1,61.

Также можно поставить на то, что команды успеют забить до 30-й минуты с коэффициентом 1,65. 0