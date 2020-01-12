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    Сможет ли «Монако» создать проблемы для ПСЖ?

    ПСЖ — «Монако». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Франции 12 января 2020 года

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    Прогноз на ПСЖ — «Монако»
    Александр Головин
    «Пари Сен-Жермен» будет принимать «Монако» в 20-м туре французской Лиги 1. Матч пройдет 12 января на «Парк де Пренс». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.23
  • X
  • 7.00
  • 2
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    ПСЖ

    ПСЖ подошел к этому матчу с серией из восьми подряд побед во всех турнирах. А в предыдущий раз проигрывали парижане еще 12 матчей назад. Более того, шесть побед подряд команда Томаса Тухеля одержала с разгромным счетом.

    В трех предыдущих матчах ПСЖ сыграл в трех разных турнирах. Прошлый год парижане завершили победой над «Амьеном» в Лиге 1 (4:1), а в этом году сперва разгромили в Кубке Франции команду «Лина-Монлери» (6:0), а затем в Кубке Лиги уничтожили «Сент-Этьен» (6:1).

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    В турнирной таблице чемпионата Франции ПСЖ довольно комфортно занимает первое место. У парижан в активе 45 очков, они опережают ближайшего преследователя «Марсель» на 7 очков, имея к тому же матч в запасе. Интересно, что ПСЖ — единственная команда лиги, которая еще ни разу не сыграла вничью в этом сезоне.

    «Пари Сен-Жермен» — лучший в чемпионате как по забитым голам (43), так и по пропущенным (10).

    «Монако»

    Для «Монако» 2019-й год завершился сменой тренера — Леонарду Жардим был уволен, а на его место пришел Роберт Морено.

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    • В последнем матче под руководством Жардима «Монако» в чемпионате Франции на своем поле разгромил «Лилль» (5:1). Этот матч был четвертым подряд без поражений для «монегасков» в Лиге 1.

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    В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» располагается на седьмой строчке. У команды в активе 28 очков. «Монегаски» забили 31 гол, а пропустили 26.

    В первом матче под руководством Морено «Монако» 4 января удалось обыграть «Реймс» в 1/32 финала Кубка Франции — 2:1.

    Прогноз

    На победу ПСЖ букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 7,30, а на победу «Монако» — 10,50.

    Наш прогноз на матч — ПСЖ не проиграет и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,78. 0

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    ПСЖ — «Монако». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Франции 12 января 2020 года. Прогноз на ПСЖ — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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