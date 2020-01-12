«Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч АПЛ 12 января 2020 года

В воскресенье, 12 января, «Астон Вилла» примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 22 тура АПЛ. Команды сойдутся на арене «Вилла Парк». Начало матча в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

«Астон Вилла»

Бирмингемский клуб начал декабрь с того, что на выезде сначала сыграл вничью с «МЮ» (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов, а затем проиграл «Челси» (1:2).

Вернувшись домой «Астон Вилла» была разгромлена «Лестером» (1:4), после чего неудачная серия продолжилась гостевым поражением от «Шеффилда» (0:2).

Вернувшись домой, «Вилла» разгромила в матче 1/4 финала Кубка Лиги молодежную команду «Ливерпуля» (5:0), но матч АПЛ с «Саутгемптоном» завершился поражением 1:3.

Все прогнозы на АПЛ

В следующих матчах чемпионата «вилланы» дома победили «Норвич» (1:0), после чего на выезде крупно уступили «Уотфорду» (3:0) и победили «Бернли» (2:1).

В последних матчах «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» в 1/32 финала Кубка Англии и сыграла вничью с «Лестером» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

После 21 тура «Астон Вилла» с 21 очком занимает 17-е место. Разница мячей 27-37, шесть голов забил Джек Грилиш, еще пять — Уэсли.

«Манчестер Сити»

«Горожане» начали декабрь с выездного разгрома «Бернли» (4:1), но затем на своем поле уступили в дерби «МЮ» (1:2).

Выездной матч Лиги чемпионов с загребским «Динамо» «Сити» выиграл 4:1, после чего в Лондоне крупно победил «Арсенал» (3:0).

Победить «Оксфорд» (3:1) в гостевом матче Кубка Лиги не составило труда, после чего на своем поле «Сити» обыграл «Лестер» в рамках АПЛ — 3:1.

Выездной матч с «Вулверхэмптоном» завершился поражением 2:3. Затем «Манчестер Сити» дома победил сначала «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а затем «Эвертон» (2:1).

В последних матчах «Ман Сити» разгромил «Порт Вейл» в 1/32 финала Кубка Англии, а затем в манчестерском дерби в гостях победил «МЮ» (3:1) в рамках полуфинала Кубка лиги.

Календарь и таблица АПЛ

После 22 тура АПЛ «Сити» с 44 очками на 3-м месте. Разница мячей 56-24, Рахим Стерлинг забил 11 голов, еще 10 голов забил Серхио Агуэро.

В первом круге «Сити» разгромил «Виллу» со счетом 3:0. До этого команды играли в сезоне 2015/16: «горожане» в АПЛ победили дома 4:0, сыграв в гостях 0:0, а в 1/16 Кубка Англии победили «Виллу» на выезде 3:0.

Прогноз

На победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 12,75, на ничейный результат в основное время — 7,75, а на победу «Манчестер Сити» — 1,18.

В победе «Сити» нет никаких сомнений, вряд ли матч с «Виллой» для них будет сильно отличаться от встречи с «Порт Вейл».

В последних матчах ворота «Сити» защищает Клаудио Браво, который регулярно пропускает. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 1,70. 0