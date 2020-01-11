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    Сможет ли «Интер» обыграть «Аталанту»?

    «Интер» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Серии А 11 января 2019 года

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    Прогноз на «Интер» — «Аталанта»
    Антонио Конте
    «Интер» будет принимать «Аталанту» в 19-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет на «Сан-Сиро» 11 января. Начало — в 22:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.35
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    «Интер»

    «Интер» начал новый год с победы над «Наполи». Подопечные Антонио Конте на выезде выиграли со счетом 3:1.

    Эта победа стала для «Интера» второй подряд в чемпионате после двух кряду ничейных результатов. Ранее команда разгромила «Дженоа» (4:0), а также сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) и «Ромой» (0:0).

    После 18 туров «Интер» является лидером Серии А. У миланцев в активе 45 очков, столько же у «Ювентуса», который занимает второе место. У «Интера» 39 забитых мячей и 15 пропущенных.

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    «Интер» терял очки в четырех матчах Серии А, и из них три были домашними. На своем поле у «Интера» 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение (от «Ювентуса»).

    «Аталанта»

    «Аталанта» также имеет серию из двух подряд побед в чемпионате Италии. Причем обе — разгромные. Подопечные Джан Пьеро Гасперини со счетом 5:0 разбили «Милан» в последнем матче прошлого года и с тем же счетом обыграли «Парму» в первом поединке 2020-го.

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    До этого «Аталанта» в Серии А проиграла «Болонье» (1:2), потерпев четвертое поражение в текущем чемпионате.

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  • Реакция прессы на матч «Наполи» — «Интер»
  • 07/01/2020

    • За тур до финиша первого круга «Аталанта» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. В 18 турах команда смогла набрать 34 очка, и от зоны Лиги чемпионов ее отделяет лишь 1 очко. У «Аталанты» 48 забитых мячей (лучший результат в лиге) и 25 пропущенных.

    «Аталанта» не худшим образом играет в текущем чемпионате на выезде — 5 побед, 3 ничьи и 1 поражение.

    Прогноз

    На победу «Интера» букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничью — 3,76, а на победу «Аталанты» — 3,44.

    Прогноз на матч — «Интер» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,6. 0

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