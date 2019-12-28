«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 3.9) и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

28 декабря в Саутгемптоне состоится матч 20 тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Кристал Пэлас». Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» продолжает двигаться над пропастью. Зона вылета от дружины Хазенхюттля в трех пунктах.

Сейчас «святые» уже на 14 позиции с 21 очком. За 19 матчей хозяева пропустили 37 голов и это предпоследний результат в АПЛ.

Южане в прошлых двух турах выиграли на выезде у «Астон Виллы» (3:1) и «Челси» (2:0). Однако до этого у команды было два поражения подряд — 0:1 от «Вест Хэма» и 1:2 от «Ньюкасла».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 26 очков.

«Стекольщики» одержали семь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений в 19 сыгранных турах.

В начале декабря подопечные Ходжсона обыграли только «Борнмут» (1:0). После чего разошлись миром с «Уотфордом» (0:0) и «Брайтоном» (1:1), а также уступили «Ньюкаслу» (0:1).

Безвыигрышная серия была прервана в прошлом туре. Коллектив победил на своем поле «Вест Хэм» (2:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,0, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Саутгемптон» выиграет, и обе команды забьют за 3,9. 0