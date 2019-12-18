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    Выйдет ли «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинал Кубка лиги?

    «Ле-Ман» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги по футболу 18 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Ле-Ман
    Прогноз на «Ле-Ман» — «Пари Сен-Жермен»
    Томас Тухель
    В среду, 18 декабря, «Ле-Ман» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на «ММ-Арене», начнется в 23:05 по московскому времени. Прогноз на «Ле-Ман» — «Пари Сен-Жермен».
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    Футбол. Франция. Кубок Лиги 18 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Ле-Ман»

    Футболисты «Ле-Мана» в текущем розыгрыше Кубка лиги поочередно прошли «Лорьян» (2:1), «Орлеан» (2:2, 8:7 — по пенальти) и «Ниццу» (3:2).

    Выход в 1/8 финала — большой успех для «кроваво-золотых», выступающих во второй французской лиге.

    После 18 сыгранных туров «Ле-Ман» находится в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке с 17 набранными очками.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На прошлой неделе «манцы» одолели аутсайдера Лиги 2 «Орлеан» (3:2), прервав серию из двух поражений подряд.

    «Пари Сен-Жермен»

    Для «Пари Сен-Жермен» этот матч станет дебютным в текущем розыгрыше Кубка французской лиги.

    В Лиге 1 парижане выступают довольно успешно, набрав 42 очка в 17 играх. Удерживая лидерство, они опережают ближайшего преследователя на семь баллов, имея один матч в запасе.

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    В предыдущем туре подопечные Томаса Тухеля разгромили «Сент-Этьен» (4:0), продлив победную серию до пяти встреч.

    В Лиге чемпионов «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/8 финала, финишировав первым в группе A, где также играли «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

    Календарь и таблица Лиги 1

    После травм у парижан восстанавливаются Преснель Кимпембе, Идрисса Гуйе и Андер Эррера.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.12, победа «Ле-Мана» — 22.00, ничья — 10.50.

    Все прогнозы на футбол

    Когда встречаются лидер Лиги 1, претендующий на звание сильнейшей команды Европы, и один из аутсайдеров Лиги 2, вероятно, не возникает никаких сомнений относительно того, кто должен пройти в следующий раунд.

    Очевидно, что парижане значительно превосходят соперника, которого обязаны громить даже полурезервным составом. Наш прогноз — «победа "Пари Сен-Жермен" с форой -2,5» за 1.80.

    Еще один вариант — «тотал первого тайма больше 1,5» за 1.74. Полагаем, что гости не станут откладывать дело в долгий ящик и постараются как можно быстрее лишить хозяев надежды на позитивный исход. 0

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