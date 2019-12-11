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    Сможет ли «Тоттенхэм» отомстить «Баварии» за унижение?

    «Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм»
    Жозе Моуринью
    В среду, 11 декабря, в группе B состоится матч шестого тура между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Тоттенхэмом». Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 11 Декабря 2019 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.65
  • 2
  • 7.40
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    «Бавария»

    «Бавария» уже гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 15 очков. Команда выиграла все пять матчей. Реализация в Лиге чемпионов у хозяев на данный момент очень хорошая — 21 мяч за 5 игр.

    Самой яркой победой стал результат в Лондоне, где немцы выиграли 7:2 у «Тоттенхэма». В следующих двух поединках мюнхенцы встречались с «Олимпиакосом». На выезде они обыграли греков с трудом (3:2). Дома команда победила со счетом 2:0.

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    В пятом туре «Бавария» уничтожила «Црвену Звезду» на выезде — 6:0, а Роберт Левандовски записал на свой счет четыре результативных удара.

    Напомним, по ходу сезона пост главного тренера покинул Нико Ковач, а его место занял Ханс-Дитер Флик.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» идет только седьмой, а в прошлом туре команда уступила «Боруссии» М — 1:2.

    «Тоттенхэм»

    В пяти матчах на евроарене команда из столицы Великобритании заработала десять очков, благодаря чему занимает второе место в таблице Группы B.

    На старте группового этапа Лиги чемпионов лондонцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2). 1 октября в родных стенах «шпоры» были унижены «Баварией» (2:7).

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    В третьем туре «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» (5:0), а затем сделал это повторно — 4:0. Эти результаты отошли на второй план из-за проблем в АПЛ, а руководство клуба решило уволить Маурисио Почеттино и назначить Жозе Моуринью.

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    • Уже под его руководством в прошлом туре ЛЧ лондонцы разбили греков — 4:2.

    В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» разгромил «Бернли» — 5:0. Однако команда остается только седьмой.

    Прогноз

    Победа «Баварии» в данном поединке оценивается в 1,42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,50, а на победу «Тоттенхэма» — 6,60.

    Обе команды уже решили все свои вопросы, но у «шпор» осталась «рана» после унижения в первой встрече с немецким грандом. Команда Жозе Моуринью сделает все, чтобы не допустить повторения истории. Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с форой +1,5 гола за 1.82. 0

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    «Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года. Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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