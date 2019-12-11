«Бавария» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2019 года

В среду, 11 декабря, в группе B состоится матч шестого тура между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Тоттенхэмом». Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на «Бавария» — «Тоттенхэм».

«Бавария»

«Бавария» уже гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 15 очков. Команда выиграла все пять матчей. Реализация в Лиге чемпионов у хозяев на данный момент очень хорошая — 21 мяч за 5 игр.

Самой яркой победой стал результат в Лондоне, где немцы выиграли 7:2 у «Тоттенхэма». В следующих двух поединках мюнхенцы встречались с «Олимпиакосом». На выезде они обыграли греков с трудом (3:2). Дома команда победила со счетом 2:0.

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В пятом туре «Бавария» уничтожила «Црвену Звезду» на выезде — 6:0, а Роберт Левандовски записал на свой счет четыре результативных удара.

Напомним, по ходу сезона пост главного тренера покинул Нико Ковач, а его место занял Ханс-Дитер Флик.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» идет только седьмой, а в прошлом туре команда уступила «Боруссии» М — 1:2.

«Тоттенхэм»

В пяти матчах на евроарене команда из столицы Великобритании заработала десять очков, благодаря чему занимает второе место в таблице Группы B.

На старте группового этапа Лиги чемпионов лондонцы сыграли вничью с «Олимпиакосом» (2:2). 1 октября в родных стенах «шпоры» были унижены «Баварией» (2:7).

В третьем туре «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» (5:0), а затем сделал это повторно — 4:0. Эти результаты отошли на второй план из-за проблем в АПЛ, а руководство клуба решило уволить Маурисио Почеттино и назначить Жозе Моуринью.

Уже под его руководством в прошлом туре ЛЧ лондонцы разбили греков — 4:2.

В прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» разгромил «Бернли» — 5:0. Однако команда остается только седьмой.

Прогноз

Победа «Баварии» в данном поединке оценивается в 1,42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,50, а на победу «Тоттенхэма» — 6,60.

Обе команды уже решили все свои вопросы, но у «шпор» осталась «рана» после унижения в первой встрече с немецким грандом. Команда Жозе Моуринью сделает все, чтобы не допустить повторения истории. Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с форой +1,5 гола за 1.82. 0