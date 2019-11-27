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    Будут ли «Зенит» и «Лион» действовать осторожно?

    «Зенит» — «Лион». Прогноз (к. 1.66) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Зенит» — «Лион»
    Сердар Азмун
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» будет принимать «Лион». Игра пройдет на «Газпром Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Зенит» — «Лион».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 27 Ноября 2019 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:55 Лион Лион
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.95
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    «Зенит»

    За четыре поединка в рамках группового этапа команда из Санкт-Петербурга сумела завоевать 4 балла. Сейчас россияне идут третьими в таблице Группы G, отставая от «Лиона» на 3 пункта.

    В спину «зенитчикам» дышит «Бенфика», имеющая в своем активе 3 очка. Первая встреча с «Лионом» завершилась ничьей (1:1). А затем подопечные Сергея Семака одолели «Бенфику» (3:1).

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    Поражением для «Зенита» закончился поединок в Германии от «РБ Лейпцига» (1:2), после чего сине-бело-голубые уступили «быкам» и в родных стенах (0:2).

    10 ноября в рамках РПЛ питерцы минимально переиграли тульский «Арсенал» (1:0), а в 17 туре чемпионата команда разобралась с «Рубином» (2:1).

    «Лион»

    Сейчас французский клуб из одноименного города с 7 очками располагается на второй строчке в таблице, отставая от лидера группы «РБ Лейпцига» на 2 балла.

    После ничьей с «Зенитом» на старте еврокубкового пути (1:1) «Лион» в Германии сумел всухую переиграть «РБ Лейпциг» (2:0).

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    • А в первом поединке в ЛЧ под руководством Руди Гарсии «дети» уступили «Бенфике» (1:2). В 4 туре французский клуб уже взял реванш у португальцев (3:1).

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    Затем в Лиге 1 «Лион» потерпел поражение от «Марселя» (1:2), а в 14 туре домашнего первенства коллектив Гарсии разобрался с «Ниццей» (2:1).

    Прогноз

    В этой встрече букмекеры считают фаворитом «Зенит», оценивая его победу коэффициентом 2,37. На ничью они предлагают поставить за 3,60, а на победу «Лиона» — за 2,95.

    Поединок на «Газпром Арене» станет ключевым в сражении за путевку в плей-офф. Хозяевам нужно обыгрывать «Лион», но форсировать события они не станут. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,66. 0

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    «Зенит» — «Лион». Прогноз (к. 1.66) и ставки на тоталы в матче группового этапа Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года. Прогноз на «Зенит» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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